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Научный прорыв: ученые приблизились к созданию синтетической жизни

Научный прорыв: ученые приблизились к созданию синтетической жизни

Исследователи смогли частично воспроизвести процесс репликации РНК / Фото: Associated Press

Такой прорыв позволяет ученым изучить наиболее ранние эволюционные стадии жизни.

Ученые создали молекулу РНК, копирующую другие типы РНК, приближающую науку к созданию условий ранней земной жизни в лаборатории.

Об этом пишет Futurism.

В эксперименте удалось создать лабораторную молекулу РНК, которая смогла точно скопировать другие, что привело к функционированию фермента. Такой прорыв позволяет ученым изучить наиболее ранние эволюционные стадии жизни.

Руководитель института и соавтор исследования Джеральд Джойс говорит, что хотя созданная молекула еще не самовоспроизводится, она уже огромный шаг к созданию жизни в лаборатории.

Если в итоге ученым удастся создать самовоспроизводящуюся СНК, тогда она может называться жизнью.

"Именно таким путем жизнь может возникнуть в лаборатории. Да и, в принципе, где угодно во вселенной", — коротко отметил он.

Если же исследователям все же удастся создать искусственную жизнь в лаборатории, прорыв обязательно поднимет этические вопросы, связанные с синтетическими формами жизни.

Ранее стало известно, что учёные из американского Университета Тафтса представили способ производства массовой клеточной жировой ткани для использования в пищевых продуктах. Они овладели новым методом выращивания продукта, похожим на жир животного происхождения, что позволит дополнить искусственное мясо искусственными жирами, то есть получить сало.

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