Научный прорыв: замороженную ткань человеческого мозга вернули к жизни

Ученые, возможно, однажды смогут замораживать мозг и возвращать его к жизни.

Исследователи из Китая успешно заморозили и разморозили ткань человеческого мозга, после чего она восстановила нормальную функцию.

Об этом пишет Metro.

Они надеются, что новая методика улучшит способы изучения неврологических заболеваний.

Обычно мозговая ткань не выдерживает замораживания и размораживания – хотя это не останавливает людей, которые платят за криогенную заморозку мозга или всего тела в надежде на его реанимацию в будущем.

Однако доктор Чжичен Шао и его коллеги из Университета Фудань в Шанхае, Китай, успешно разработали решение, которое может сохранить ткань мозга живой во время замораживания.

Команда использовала человеческие эмбриональные стволовые клетки для выращивания мозговых органоидов – небольших скоплений самоорганизующихся клеток мозга – в течение трех недель, после чего они превратились в различные типы клеток мозга.

Затем они поместили органоиды в различные химические соединения, которые, как они надеялись, помогут сохранить ткань при замораживании в жидком азоте в течение по меньшей мере 24 часов, включая сахар и антифриз.

После размораживания образцов команда наблюдала рост и гибель клеток в течение следующих двух недель. Выбрав наиболее успешный вариант, исследователи повторили процесс, используя различные комбинации химических соединений, и в конце концов нашли ту, которая привела к малейшей гибели клеток и наибольшему росту после размораживания. Победитель получил название Medy, сокращение от четырех соединений: метилцеллюлозы, этиленгликоля, ДМСО и Y27632.

Дальнейшее тестирование Medy показало не только то, что органоиды мозга продолжали расти в течение 150 дней после размораживания, но и то, что это соединение также эффективно при замораживании и размораживании живой ткани мозга. Команда протестировала 3-миллиметровые кубики мозговой ткани, изъятые у 9-месячной девочки, больной эпилепсией, и обнаружила, что они продолжали оставаться активными в течение как минимум двух недель после размораживания.

Также читайте Самый старый в мире орангутанг отпраздновал день рождения: сколько лет животному и его фото

В статье, опубликованной в журнале Cell Reports Methods, команда ученых отмечает: "Свежая, жизнеспособная ткань человеческого мозга с природными патологическими особенностями является более надежной моделью для изучения нервных заболеваний [чем органоиды]. Однако, в условиях ограниченной доступности и манипуляции, криоконсервация живой ткани мозга со специфическими патологическими особенностями остается чрезвычайно сложной задачей, поскольку трудно поддерживать выживание большого количества функциональных нейронов. Поэтому крайне важно разработать надежную технологию криоконсервирования свежей жизнеспособной ткани человеческого мозга и органоидов мозга, которая может быть использована для изучения патологических механизмов заболеваний мозга, трансплантации органоидов при черепно-мозговых травмах и/или для создания лекарства", - отметил доктор Жоао Педро Магальяес.

Напомним, ученые совершили шокирующее открытие о том, зачем мозгу сон. Исследователи выяснили, что бодрствование, активность и физические упражнения могут более эффективно очищать мозг от токсинов.

Читайте также: