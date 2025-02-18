Найден череп устрашающего хищника с челюстями, способными раздавить слона – фото

Существо выслеживало и охотилось на предков ранних слонов и гиппопотамов.

Найдены остатки яростного верхушечного хищника, когда-то блуждавшего по земле – с челюстями, достаточно сильными, чтобы раздавить ранних гиппопотамов и ранних слонов. Это произошло после того, как ученые обнаружили коллаген в костях динозавра.

30 миллионов лет назад, на территории современного Египта бродило ужасное млекопитающее, не имеющее ничего общего с кошками, собаками или гиенами. Недавно группа ученых открыла совершенно новый вид гиенодонта – крупного хищного животного, похожего на кота, с невероятно мощными челюстями, передает Daily Star.

Новый вид, получивший название Bastetodon Syrtos, был свирепым гиенодонтом, подобным бастетодону, и существовал задолго до появления современных кошек и собак. У него были острые, как у гиены, зубы, утверждается в исследовании, опубликованном в Journal of Vertebrate Palaeontology.

Животное бродило по африканской экосистеме и охотилось на приматов, ранних бегемотов, ранних слонов и бобров, подобно гираксам, в доисторических лесах, расположенных на юго-западе от современного Каира, Египет.

Гиенодонт / Фото: Ahmad Morsi

Мэтт Бортс, соавтор исследования и куратор отдела окаменелостей Музея естественной истории Центра лемуров Дьюка при Университете Дьюка в США, назвал находку черепа животного "одним из важнейших мест находки окаменелостей в Африке".

Он сказал: "Без него мы бы очень мало знали о происхождении африканских экосистем и эволюции африканских млекопитающих, таких как слоны, приматы и гиенодонты".

Череп гиенодонта / Фото: Professor Hesham Sallam

Остатки гиенодонтов бастетодонтов были найдены, когда команда палеонтологов раскапывала 30-миллионные слои горных пород во впадине Фаюм в поисках доказательств эволюции млекопитающих в Африке.

Шорук Аль-Ашкар, соавтор исследования и палеонтолог из Университета Мансура, раскрыл детали исторического открытия и сказал: "Когда мы уже собирались завершить нашу работу, один из членов команды заметил что-то удивительное — набор больших зубов, торчавших из земли. Его возбужденный крик собрал команду вместе, положив начало чрезвычайному открытию: почти полного черепа древнего верхушечного хищника, мечты любого изучающего позвоночных палеонтолога".

Вид назван в честь древнеегипетского бога Бастета из-за похожего на кошачий череп, которым владело животное. Древнеегипетское божество символизировало защиту, удовлетворение и крепкое здоровье.

Напомним, в Иерусалиме нашли древнее захоронение монахини в цепях. Находка была сделана на месте остатков византийского монастыря, датированного 350-650 годами нашей эры.

Читайте также: