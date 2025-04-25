Найден древнейший муравей, который жил 113 млн лет назад: чем он удивил ученых

Современный муравей. Иллюстративное изображение / © Pixabay

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В известняковых отложениях на северо-востоке Бразилии ученые обнаружили окаменевшего муравья в возрасте около 113 миллионов лет. Это древнейший известный науке представитель муравьиных.

Сообщения о находке ученые из Музея зоологии Университета Сан-Паулу опубликовали в журнале Current Biology.

«Недавно зарегистрированный вид представляет древнейшего окончательного муравья, известного науке, а также полное доказательство ранней эволюции муравьев в летописи окаменелостей», — утверждают исследователи.

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Более того, речь идет о новом ископаемом виде Vulcanidris cratensis, который представляет вымершее подсемейство под названием Haidomyrmecinae, которое еще называют «адскими муравьями». Эти насекомые имели вертикальные, серповидные челюсти, в отличие от современных муравьев, у которых челюсти открываются в сторону.

Это позволяло им ловить добычу сверху вниз, как лезвием. Некоторые виды имели также металлизированные выросты на голове, которые, вероятно, служили для заклинивания жертвы.

Окаменелость обнаружена в геологической формации Крато — уникальном месте с исключительно хорошо сохранившимися ископаемыми.

Считается, что муравьи впервые появились где-то между поздним юрским и ранним меловым периодом, причем “адские муравьи” потенциально представляют первую разошедшуюся линию.

Открытие “адских муравьев” в новой части света и с хорошо установленной анатомией дает ученым новый пробный камень для понимания эволюции этой разнообразной, вездесущей группы насекомых.

Раньше «адских муравьев» находили только в янтаре из Франции и Мьянмы, и их возраст не превышал 99 млн лет.

Новое открытие не только расширяет временные пределы эволюции муравьев, но и свидетельствует о том, что они были широко распространены на планете еще до массового вымирания динозавров. Исследователи также заметили в ископаемом образце признаки общего предка муравьев и ос — например, сложное жилкование крыльев, типичное для первых перепончатокрылых.

Найденный муравей демонстрирует поразительный уровень эволюционной специализации — даже на раннем этапе своего существования муравьи уже имели сложные хищные адаптации, существенно отличающиеся от современных представителей вида.

Ученые отмечают: находка стала возможной благодаря уникальному состоянию сохранения окаменелости в известняке — подобные открытия в осадочных породах, а не в янтаре, встречаются очень редко.

Напомним, исследователи из Оксфордского университета утверждают, что вода на Землю не попала из астероидов , как считалось ранее.