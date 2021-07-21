Найден древний метеорит, который может помочь понять историю зарождения жизни

Сейчас ученые проводят анализ, чтобы определить его состав.

Небольшой обломок камня, найденного в поле в Глостершире (Великобритания), оказался древним метеоритом. Его возраст оценивается в 4,6 млрд лет.

Об этом пишет издание sciencealert.com.

Ученые говорят, что он может содержать важную информацию о формировании Солнечной системы и о возникновении самой жизни. Специалисты также считают, что он прилетел из-за орбиты Марса. Сейчас они проводят анализ, чтобы определить его состав.

"Внутренняя структура хрупкая и пористая", — сказал микроскопист Шон Фаулер.

Маленький фрагмент метеорита возрастом около 4,6 миллиарда лет — примерно таким возрастом Солнечная система.

Это означает, что он образовался из облака пыли и газа, породившего Солнце и планеты.

В то время, как планеты Солнечной системы с тех пор претерпели трансформации, метеорит просто оставался нетронутым в появлении астероидов между Марсом и Юпитером.

"Состав метеорита отличается от всего, что вы можете найти здесь, на Земле, и потенциально не похож на любые другие найдены нами метеориты", — добавил специалист.

Ранее стало известно, что исследователи Национального космического агентства изучают "странный камень" зеленого цвета 15 сантиметров длиной, который обнаружил на поверхности Марса велосипед Perseverance.

Новости с онлайн-трансляции: напечатанные 3D-кости, живые мертвецы и падение метеорита

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку