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Найден древний метеорит, который может помочь понять историю зарождения жизни

Найден древний метеорит, который может помочь понять историю зарождения жизни

pixabay.com

Сейчас ученые проводят анализ, чтобы определить его состав.

Небольшой обломок камня, найденного в поле в Глостершире (Великобритания), оказался древним метеоритом. Его возраст оценивается в 4,6 млрд лет.

Об этом пишет издание sciencealert.com.

Ученые говорят, что он может содержать важную информацию о формировании Солнечной системы и о возникновении самой жизни. Специалисты также считают, что он прилетел из-за орбиты Марса. Сейчас они проводят анализ, чтобы определить его состав.

"Внутренняя структура хрупкая и пористая", — сказал микроскопист Шон Фаулер.

Маленький фрагмент метеорита возрастом около 4,6 миллиарда лет — примерно таким возрастом Солнечная система.

Это означает, что он образовался из облака пыли и газа, породившего Солнце и планеты.

В то время, как планеты Солнечной системы с тех пор претерпели трансформации, метеорит просто оставался нетронутым в появлении астероидов между Марсом и Юпитером.

"Состав метеорита отличается от всего, что вы можете найти здесь, на Земле, и потенциально не похож на любые другие найдены нами метеориты", — добавил специалист.

Ранее стало известно, что исследователи Национального космического агентства изучают "странный камень" зеленого цвета 15 сантиметров длиной, который обнаружил на поверхности Марса велосипед Perseverance.

Новости с онлайн-трансляции: напечатанные 3D-кости, живые мертвецы и падение метеорита

Новости с онлайн-трансляции: напечатанные 3D-кости, живые мертвецы и падение метеорита