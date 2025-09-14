Найден костяной свисток древнейшего "полицейского"

Раскопки в Египте / © Associated Press

Реклама

В Египте археологи обнаружили костяной свисток возрастом 3300 лет, который, вероятно, принадлежал древнему «полицейскому» — человеку, который охранял территорию возле гробниц фараонов.

Об этом пишет Live Science.

Находка была сделана исследовательской группой под руководством археологов Кембриджского университета Анны Стивенс и Барри Кемпа на раскопках древнеегипетской столицы Ахетатона, которую основал отец фараона Тутанхамона, на участке, известном как Каменное село.

Реклама

По мнению ученых, в этом поселении, так же, как в соседнем Селе рабочих, проживали строители, которые сооружали гробницы фараонов.

Одна из исследовательниц Мишель Ленгли, доцент кафедры археологии Университета Гриффита в Австралии, называет найденный костяной свисток уникальной находкой. Он сделан из коровьей кости, которая имеет просверленное отверстие, и удобно лежит в руке.

Ученые сделали копию такого свистка и обнаружили, что «естественная форма конца кости создает идеальную поверхность для нижней губы, чтобы можно было дуть в отверстие».

Свисток нашли в сооружении, которое исследователи считают контрольно-пропускным пунктом для людей, входивших и выходивших из Каменного села.

Реклама

«Похоже, эта территория тщательно охранялась, чтобы сохранить священное место захоронения доступным только тем, кому это необходимо», — сказала Лэнгли.

Тексты и изображения времен Нового царства свидетельствуют о том, что у древних египтян были полицейские, известные как «меджаи».

По словам Мишель Лэнгли, в одной из сцен на стенах гробницы показана «полиция», которая задерживает мужчин, очевидно, пойманных при попытке пробраться в город.

«В других сценах мы видим ряд часовых, стоящих вдоль того, что может быть дорогой, которая проходит вокруг сел», — рассказала она.

Реклама

Еще одно изображение на стене гробницы показывает часовых, стоящих на страже возле небольших сооружений, которые могут быть контрольно-пропускными пунктами.

«Таким образом, мы знаем, что полиция активно охраняла границу и прилегающие к городу территории», — добавила Лэнгли.

Напомним, ранее ученым удалось выяснить, каким на самом деле был запах мумий в Древнем Египте. Оказывается, он не был неприятным из-за тления человеческого тела, а наоборот имел специфический сладкий аромат.