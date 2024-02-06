Найден новый вид динозавров: где обнаружили рептилию и в чем ее особенность

На шотландском острове обнаружен новый вид крылатых динозавров.

Об этом пишет Independent.

Ученые обнаружили на острове Скай новый вид птерозавра под названием Ceoptera evansae. Крылатая рептилия жила между 168 и 166 миллионами лет назад, в средний юрский период.

Новый вид принадлежит к группе птерозавров, известных как Darwinoptera, многие окаменелости которых также найдены в Китае.

Палеонтологи заметили ископаемые в 2006 году во время экскурсии в Элгол, на юго-западном побережье острова. С тех пор команда потратила годы на физическую подготовку образца и сканирование костей, некоторые из которых были полностью погружены в скалу.

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Несмотря на то, что скелет неполный – остались только части плеч, крыльев, ног и позвоночника – исследователи заявили, что он дает ключевое понимание истории эволюции и разнообразия птерозавров.

Результаты, опубликованные в Журнале палеонтологии позвоночных, позволяют предположить, что Darwinoptera могли быть значительно разнообразнее, чем считалось ранее, и существовали более 25 миллионов лет.

Профессор Пол Барретт, научный сотрудник Музея естественной истории, сказал: "Ceoptera помогает сузить время нескольких важных событий в эволюции летающих рептилий. Его появление в средний юрский период в Великобритании стало полной неожиданностью, поскольку большинство его близких родственников родом из Китая. Это показывает, что продвинутая группа летающих рептилий, к которой он принадлежит, появилась раньше, чем мы думали, и быстро получила распространение почти по всему миру".

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Ceoptera evansae получила первую часть своего названия от шотландского гельского слова "cheo", обозначающего туман, и латинского слова "ptera", обозначающего крыло.

Вторая часть, evansae, посвященная британскому палеонтологу, профессору Сьюзан Эванс за ее годы научной работы, особенно на острове Скай.

Поскольку прибрежный участок Элгола классифицируется как участок особого научного интереса, команде под руководством профессора Барретта удалось собрать образцы только из упавших на пляж камней.

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Но, ползая валунами, чтобы изучить эти окаменелости, исследователи заметили несколько торчащих костей, которые теперь были обнаружены как новые птерозавры.

Главный автор, доктор Лиз Мартин-Сильверстоун, палеобиолог из университета Бристоль, сказала: "Период времени, когда появились Ceoptera, является одним из важнейших периодов эволюции птерозавров, а также периодом, из которого у нас есть меньше всего экземпляров. Это приближает нас к шагу к пониманию того, где и когда появились более продвинутые птерозавры".

Исследователи заявили, что окаменелости птерозавров среднего юрского периода редки и в основном неполны, что препятствует попыткам понять большее значение в том, как развивались эти существа.

Напомним, ранее в США студент открыл новый вид динозавров. Это случилось, когда парень изучал кости.

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