Найден самый древний из известных алфавитов – фото

Он существовал за 500 лет до предыдущей находки на Ближнем Востоке.

Исследователи обнаружили доказательства того, что они называют самым старым в мире алфавитом, который, как полагают, существовал на Ближнем Востоке на сотни лет раньше других древних письменностей.

Об этом пишет New York Post.

Первое человеческое открытие, датированное 2400 годом до н.э., было сделано путем анализа глиняных фрагментов во время 16-летних археологических раскопок в сирийском городе Телль-Умм-эль-Марра, восточнее Алеппо, в эпоху бронзы.

"Ранее ученые считали, что алфавит был изобретен в Египте или вблизи него где-то после 1900 года до н.э.", — сказал исследователь Гленн Шварц из Университета Джона Хопкинса. "Но наши артефакты постарше и происходят из другой области на карте, что свидетельствует о том, что алфавит может иметь совсем другую историю происхождения, чем мы думали".

Самый старый алфавит / Фото: Johns Hopkins University

На месте раскопок были обнаружены захоронения, датированные с помощью радиоуглеродного анализа, с шестью скелетами, а также золотыми и серебряными украшениями, посудой, оружием и глиняной посудой. Команда также обнаружила четыре глиняных цилиндра, содержащих форму алфавитной печати.

Глиняные предметы – длиной примерно с палец – были перфорированы, и Шварц считает, что они были нанизаны друг на друга во время использования и служили древней этикеткой.

"Возможно, они подробно описывают содержимое сосуда, а возможно, откуда он происходит, или кому он принадлежал", — сказал он. "Не имея возможности перевести надписи, мы можем только предполагать".

Самый старый алфавит / Фото: Johns Hopkins University

Сирийский регион расположен примерно в 1400 км севернее крупных пирамид Гизы, где древние египтяне использовали иероглифы для письменного общения не менее 500 лет спустя.

К югу от Сирии, на территории современного Ливана, примерно в 11 веке до нашей эры, фонекийцы, от которых происходит английское слово "phonics", по данным ЮНЕСКО, создали "прототип всех алфавитов в мире".

"И это новое открытие показывает, что люди экспериментировали с новыми коммуникационными технологиями гораздо раньше и в других местах, чем мы представляли себе до сих пор", – сказал Шварц.

Напомним, редкий амулет в возрасте 1600 лет, найденный археологами в Турции, содержит изображение побеждающего дьявола Соломона. Эта находка может подтверждать изъятые из канонической Библии стихи, в которых утверждается, что царь Соломон обладал властью над демонами.

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