Найден самый древний затонувший корабль, построенный по особой технологии – фото

Морские археологи продолжают исследование, и есть все основания полагать, что это лишь начало увлекательного погружения в прошлое Скандинавии.

Морские археологи из шведского Музея затонувших кораблей (Vrak) совершили уникальное открытие в водах Ландфьярдена, к югу от Стокгольма. Они обнаружили корабль, который может быть самым старым подтвержденным судном, построенным из резного дерева в Скандинавии.

Об этом сообщает Arkeonews.

Исследователи назвали находку "Затонулое судно 5", а его возраст уходит в 1480-е годы, хотя некоторые оценки свидетельствуют, что судно могли построить еще в 1460-х годах. Это открытие проливает свет на переходный период в судостроении Швеции и связи между средневековыми кораблями и современными технологиями.

Новая веха в истории судостроения

Руководитель проекта, куратор музея Хокан Алтрок, отметил значимость находки: "Этот корабль является увлекательной связью между средневековым и современным судостроением. Он может предоставить нам ценные сведения о важном периоде морской истории Швеции".

"Затонувшее судно 5" имеет 30 метров в длину и 7 метров в ширину. Его хорошо сохранившаяся конструкция позволяет рулевому столбу и рулю оставаться в вертикальном положении, что делает находку еще более уникальной.

Что делает этот корабль особенным

Главная особенность судна – техника строительства. В отличие от традиционных скандинавских кораблей, имевших накладной корпус (клинкерную конструкцию), это судно построили по карвельной технологии, то есть с гладким корпусом, где доски уложены в упор.

Карвел – это техника, возникшая в Средиземноморье в VII веке, но стала широко использоваться только в позднем средневековье. Она позволяла строить более крепкие, большие и более маневренные суда, что становилось особенно важным с распространением военных орудий на кораблях в XV веке.

Затонувший корабль/Фото: Vrak Museum of Wrecks

Как удалось установить возраст корабля

Команда исследователей из Лундского университета провела дендрохронологический анализ древесины судна. Оказалось, что оно было построено из дуба, произраставшего в регионе Кальмар или Блэкинге (юг Швеции). Это согласуется с историческими данными, подтверждающими влияние континентальных технологий на шведское судостроение конца XV века.

Развеявшиеся легенды

"Затонувшее судно 5" – только один из пяти обломков кораблей, обнаруженных в районе Ландфьярден. Ранее считалось, что все они принадлежат эпохе викингов и могут быть связаны с легендарной битвой Олафа Святого, короля Норвегии.

Однако дальнейшие исследования показали, что большинство этих обломков относятся к XVII-XVIII векам. Лишь "Затонулое судно 5" датируется XV веком, что делает его самым старым среди них.

Затонувший корабль/Фото: Vrak Museum of Wrecks

Что дальше

Музей затонувших кораблей Vrak планирует отдельный исследовательский проект, посвященный этому судну. Хокан Алтрок заявил: "Мы планируем подать заявку на финансирование раскопок. Этот корабль – не просто историческая реликвия, а ключ к пониманию эволюции судостроения в Швеции".

Кроме того, исследователи уже использовали фотограммметрию, чтобы создать подробную 3D-модель корабля. Она позволит археологам, историкам и всем желающим подробно изучить структуру судна, не поднимая его из воды.

Напомним, в прошлом году историки обнаружили затонувшее 18-метровое судно-драгу в Днепре. Оно пролежало на дне более ста лет.

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