Найден самый древний затонувший корабль, построенный по особой технологии – фото

Морские археологи продолжают исследование, и есть все основания полагать, что это лишь начало увлекательного погружения в прошлое Скандинавии.
Морские археологи из шведского Музея затонувших кораблей (Vrak) совершили уникальное открытие в водах Ландфьярдена, к югу от Стокгольма. Они обнаружили корабль, который может быть самым старым подтвержденным судном, построенным из резного дерева в Скандинавии.
Об этом сообщает Arkeonews.
Исследователи назвали находку "Затонулое судно 5", а его возраст уходит в 1480-е годы, хотя некоторые оценки свидетельствуют, что судно могли построить еще в 1460-х годах. Это открытие проливает свет на переходный период в судостроении Швеции и связи между средневековыми кораблями и современными технологиями.
Новая веха в истории судостроения
Руководитель проекта, куратор музея Хокан Алтрок, отметил значимость находки: "Этот корабль является увлекательной связью между средневековым и современным судостроением. Он может предоставить нам ценные сведения о важном периоде морской истории Швеции".
"Затонувшее судно 5" имеет 30 метров в длину и 7 метров в ширину. Его хорошо сохранившаяся конструкция позволяет рулевому столбу и рулю оставаться в вертикальном положении, что делает находку еще более уникальной.
Что делает этот корабль особенным
Главная особенность судна – техника строительства. В отличие от традиционных скандинавских кораблей, имевших накладной корпус (клинкерную конструкцию), это судно построили по карвельной технологии, то есть с гладким корпусом, где доски уложены в упор.
Карвел – это техника, возникшая в Средиземноморье в VII веке, но стала широко использоваться только в позднем средневековье. Она позволяла строить более крепкие, большие и более маневренные суда, что становилось особенно важным с распространением военных орудий на кораблях в XV веке.
Как удалось установить возраст корабля
Команда исследователей из Лундского университета провела дендрохронологический анализ древесины судна. Оказалось, что оно было построено из дуба, произраставшего в регионе Кальмар или Блэкинге (юг Швеции). Это согласуется с историческими данными, подтверждающими влияние континентальных технологий на шведское судостроение конца XV века.
Развеявшиеся легенды
"Затонувшее судно 5" – только один из пяти обломков кораблей, обнаруженных в районе Ландфьярден. Ранее считалось, что все они принадлежат эпохе викингов и могут быть связаны с легендарной битвой Олафа Святого, короля Норвегии.
Однако дальнейшие исследования показали, что большинство этих обломков относятся к XVII-XVIII векам. Лишь "Затонулое судно 5" датируется XV веком, что делает его самым старым среди них.
Что дальше
Музей затонувших кораблей Vrak планирует отдельный исследовательский проект, посвященный этому судну. Хокан Алтрок заявил: "Мы планируем подать заявку на финансирование раскопок. Этот корабль – не просто историческая реликвия, а ключ к пониманию эволюции судостроения в Швеции".
Кроме того, исследователи уже использовали фотограммметрию, чтобы создать подробную 3D-модель корабля. Она позволит археологам, историкам и всем желающим подробно изучить структуру судна, не поднимая его из воды.
Напомним, в прошлом году историки обнаружили затонувшее 18-метровое судно-драгу в Днепре. Оно пролежало на дне более ста лет.
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