Найден совершенно новый способ измерения времени: детали открытия

Международная группа физиков разработала уникальные квантовые часы, которые измеряют время без необходимости в традиционных счетчиках.

Принцип работы этих часов, подробно описан в журнале Physical Review Research

Исследователи использовали сложные волновые пакеты, созданные из высоких энергетических состояний атомов гелия. Когда такие пакеты взаимодействуют со светом в специальной экспериментальной настройке, они формируют уникальные «отпечатки», которые невозможно повторить в течение жизни волнового пакета. Именно эти отпечатки позволяют определять точное время с фемтосекундной точностью.

В отличие от обычных часов, новый метод не считает колебания или повторяющиеся циклы. Он работает как «квантовые часы», которые показывают абсолютное время, фиксируя момент образования волнового пакета. Это дает исследователям уверенность, что измеренное время настоящее, без каких-либо систематических ошибок.

Эксперимент проводился с использованием сверхкоротких лазерных импульсов, которые возбуждали атомы и вызывали фотоэффекты. Собранные данные полностью соответствовали теоретическим расчетам, что подтвердило надежность метода. Ученые отмечают, что для точного отсчета времени достаточно всего нескольких наносекунд наблюдения, а квантовые пакеты могут хранить информацию о времени десятки и даже сотни наносекунд.

Новая технология открывает перспективы для совершенно новых видов исследований в спектроскопии и физике высоких энергий. Она позволяет определять «время события» без необходимости находить начальный отсчет, что является критически важным в быстротекущих квантовых процессах.

Специалисты уверены: такой подход может изменить подход к точным экспериментам, где критически важна фемтосекундная точность. Квантовые «часы» демонстрируют, что физика времени может работать совсем иначе, чем мы привыкли в обычном мире часов и календарей.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые выдвинули новую теорию согласно которой оказывается, время может быть трехмерным