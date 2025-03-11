Найден старейший кратер метеоритного удара на Земле: где он находится (фото)

Группа геологов совершила поразительное открытие, найдя на территории Австралии старейший на Земле метеоритный кратер. Это открытие стало возможным благодаря многолетним исследованиям в регионе Пилбара на западе Австралии.

Об этом пишет phys.org.

Кратер, образовавшийся более 3,5 миллиарда лет назад, является старейшим известным ударным кратером на Земле и значительно старше всех других известных кратеров. Это открытие опубликовано сегодня в журнале Nature Communications, что явилось важной вехой в геологических исследованиях.

Интересно, что кратер был найден именно в том месте, где геологи и надеялись найти его. Выявление этого кратера поддерживает одну из теорий о рождении первых континентов на Земле. По словам авторов исследования, это открытие изменяет понимание того, как могли формироваться первые континенты на нашей планете, и предоставляет новые данные для исследования химических и биологических процессов, происходивших на ранних этапах существования Земли.

Выявлен древний кратер / Фото: phys.org

Первые континенты Земли: как они возникли

Самые старые породы Земли образовались более 3 миллиардов лет назад и сегодня они находятся в ядрах большинства современных континентов. Однако до этого времени ученые не могли точно определить, как и почему эти породы образовались.

Есть несколько теорий по поводу того, как могли возникнуть первые континенты. Многие геологи считают, что они образовались из-за подъема горячих плагов из расплавленного металлического ядра Земли, похожих на восковые пузыри в лампе. Другие считают, что эти континенты появились в результате процессов, похожих на современные тектонические процессы плит, где породы столкнулись и подталкивали друг друга.

Однако, как отмечают авторы нового исследования, их теория относительно образования континентов в Пилбаре несколько отличается. Они предполагают, что энергия, необходимая для формирования континентов, могла прийти извне планеты в виде столкновений с большими метеоритами.

Подтверждение теории метеоритных столкновений

Несколько лет назад авторы исследования опубликовали статью, в которой предположили, что образование континентов в Пилбаре могло быть результатом крупномасштабных метеоритных ударов, имевших место много миллионов лет назад. По их словам, во время этих ударов взрывались огромные объемы материала, что расплавляло породы вокруг кратеров и способствовало формированию континентальной коры.

В пользу этой теории свидетельствуют химические данные, полученные из маленьких кристаллов минерала циркона, которые могут сохранять следы метеоритных ударов. Однако для того, чтобы убедить других геологов в правильности своей гипотезы, ученые нуждались в дополнительных доказательствах, которые можно было бы наблюдать без использования микроскопа.

Встреча с историей в Пилбаре

В мае 2021 года геологи отправились к северу от Перта для проведения полевых исследований в Пилбаре, где они планировали искать кратер, подтверждающий их теорию. Они обратили внимание на один из слоев пород, известный как член Антарктического потока, выступающий на склонах купола. Этот пласт пород содержит микроскопические капельки расплавленной породы – сферулы, которые могут быть остатками метеоритного удара.

После нескольких дней поисков ученые обнаружили на месте характерные признаки метеоритного удара – конусы разрыва. Эти структуры, напоминающие ветвистые формы, могут быть образованы только во время сильных ударов, таких как метеоритные.

И именно после этого открытия ученые подтвердили, что нашли самый древний метеоритный кратер на Земле, который, по их мнению, может изменить понимание геологической истории нашей планеты.

Действительно ли это самый старый кратер Земли

Пока исследования продолжаются, и ученые стремятся выяснить, насколько точно можно датировать этот кратер. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это открытие является важным шагом в понимании того, как Земля и ее континенты формировались. Как отмечают авторы исследования, на этом этапе мы только начинаем раскрывать тайны, скрывающие древние кратеры на нашей планете.

Напомним, ученые сделали открытие, как Моисей разделил Красное море. Моисей действительно мог перейти на Красное море – даже без помощи высших сил.

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