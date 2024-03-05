Найден загадочный "пришелец" с раскосыми глазами и удлиненным черепом – фото существа

В Колумбии обнаружили загадочный плод, который, по мнению ученых, мог быть "инопланетянином" или представителем "крошечной гуманоидной" цивилизации, жившей на Земле много лет назад.

Об этом пишет Daily Star.

У существа вытянут череп, раскосые глаза и что-то вроде костного гребня на голове.

Исследователь инопланетян Хосеп Гихарро получил фотографии от человека, утверждавшего, что обнаружил их. Он стремится оставаться "осторожным" и называть эту находку "инопланетянином", отмечая, что существо выглядит как умершее, будучи еще эмбрионом.

В Колумбии нашли загадочное существо / Фото: Jam Press

Кроме того, он увидел пуповину, которую обычно можно найти у млекопитающих здесь, на Земле. Но, перечислив ребра, учёный обнаружил, что их было по 10 с каждой стороны. Это вдвое меньше, чем обычно у людей. Это заставило его задуматься, что это мог быть плод млекопитающего с определенным генетическим дефектом.

В Колумбии нашли загадочное существо / Фото: Jam Press

Затем Гихарро связал свою колумбийскую находку с другим необычным персонажем, известным как Ата. Ата – маленькое существо, найденное в старой церкви в пустыне Атакама в Чили в 2003 году. Ее обнаружил Оскар Муньос, впоследствии продавший крошечное тело испанскому бизнесмену и исследователю Рамону Навиа-Осорио Уильяру.

Хотя скелет не считается пришельцем, Навиа-Осорио предположил, что он может принадлежать к миниатюрной гуманоидной популяции, много лет назад делившей Южную Америку с народом аймара.

Анализы ДНК скелета в 2018 году показали, что это человеческий плод женского пола с необычными мутациями, связанными с карликовостью и сколиозом. Но международная исследовательская группа под руководством профессора биоархеологии Сиан Халкроу отрицала это утверждение. Они заявили: "Как эксперты в области анатомии человека и развития скелета мы не находим никаких доказательств каких-либо скелетных аномалий, о которых заявляют авторы".

Навиа-Осорио сказал: "Нам сообщили, что не знают, что это такое, голова такая объемная, руки такие вытянутые, коленных чашек не было, а ключица треугольнее, чем у человека, — я начал волноваться. Как это мог быть человеческий плод, если бы он имел мозоли на ногах? Это существо не было инопланетянином, оно было земным".

Исследователь считает, что Ата не пришла из космоса, а скорее много лет назад сосуществовала с человеком.

Он объяснил: "Это были очень маленькие люди, жившие в пещерах и выходившие наружу только ночью, отсюда и их странные миндалевидные глаза".

После последнего открытия в Колумбии один местный житель прокомментировал: "Оно очень похоже на существо с Атаками. Неужели это внутриземный вид, все еще обитающий среди нас?". Другой пользователь добавил: "Он такой же, как тот, что был найден в Атаками".

Напомним, на британском пляже найдены загадочные следы. Восемь следов появились на побережье Сассекса после того, как приливы и сильный дождь обнажили скалы, скрытые под песком.

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