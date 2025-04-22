Найдена 4000-летняя древнеегипетская гробница с жертвенным столом внутри — фото

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Археологи совершили шокирующее открытие в Египте, найдя 4000-летнюю гробницу.

Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта, опубликовав на своей странице в Facebook фото находки.

Исследователи наткнулись на место захоронения одного из правителей Древнего Египта. Это была гробница Вазерифа Ра, сына фараона Усеркафа, основателя и первого царя пятой династии Египта.

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Археологи совершили древнюю находку во время раскопок некрополя Сакарра, места массового захоронения к югу от Каира.

Найденная гробница Вазерифа Ра обладала рядом уникальных характеристик, одна из которых была особенно отмечена египетской правительственной организацией.

Находки в 4000-летней древнеегипетской гробнице

Описана как «ошеломляющая» находка — фальшивая дверь, вырезанная из розового гранита.

По словам доктора Мохамеда Исмаила Халеда, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей, это один из первых случаев, когда фальшивая дверь такого размера и из такого материала была найдена в этой местности.

Находки в 4000-летней древнеегипетской гробнице

Дверь была массивной, 4,5 метра в высоту и более метра в ширину, с иероглифическими надписями, показывающими многочисленные титулы Вазерифа Ра.

К ним относились: «Наследный принц, губернатор областей Буто и Нехбет, королевский писарь, министр, судья и жрец-певец».

Находки в 4000-летней древнеегипетской гробнице

Еще одно открытие, сделанное в гробнице — статуя царя Джосера, фараона третьей египетской династии.

Эту статую сопровождали его супруга и десять дочерей, причем исследователи утверждают, что это не было первоначальное месторасположение статуй.

Находки в 4000-летней древнеегипетской гробнице

Первоначально статуи Джосера и его семьи были в комнате рядом со Ступенчатой пирамидой царя Джосера, но впоследствии были перемещены.

Находки в 4000-летней древнеегипетской гробнице

В пресс-релизе правительственной организации говорится, что их миссия «продолжит свою работу, чтобы определить причину перемещения этих статуй с их первоначального местоположения сюда».

Находки в 4000-летней древнеегипетской гробнице

Также в гробнице был стол для жертвоприношений из красного гранита со списком жертвоприношений, сделанных на этом столе.

Последнее открытие указывает на то, что гробница, возможно, даже не использовалась исключительно для Вазерифа Ра.

Находки в 4000-летней древнеегипетской гробнице

Была найдена «колоссальная» статуя из черного гранита, изображавшая стоящего мужчину. Она датируется 26-й династией, а это означает, что гробницу использовали повторно более 1000 лет спустя. На груди статуи было отчеканено имя царя Неферриркаре.

Находки в 4000-летней древнеегипетской гробнице

В комментариях египтяне одобрительно отозвались об этой находке, что заставило Министерство туризма и древностей выразить благодарность за поддержку пользователей Сети. Их заявление заканчивается обещанием «продолжать открывать остальные элементы кладбища, которые считаются уникальными для региона».

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