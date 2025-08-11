Найдена "кнопка сброса" памяти в мозге человека

Ученый / © iStock

Реклама

Психологи нашли механизм в мозге, который отвечает за разбиение опыта на отдельные воспоминания — это группа нейронов, называемая голубым местом. Она сигнализирует о начале новых событий, помогая сохранять память, но хронический стресс может нарушать эту работу.

Об этом пишет издание Т4

Психологи из Калифорнийского и Колумбийского университетов обнаружили, что именно эта небольшая группа нейронов выполняет роль «кнопки сброса памяти».

Реклама

Она активируется в моменты важных изменений — когда одно событие заканчивается, а другое начинается. Для эксперимента исследователи использовали звуковые сигналы: однообразные тона создавали ощущение непрерывности, а изменение тона и уха, куда его подавали, обозначали начало нового эпизода. Те участники, у которых активность голубого места возрастала на границе событий, хуже запоминали порядок событий по обе стороны этих границ.

Активность голубого места влияет и на другие части мозга, в частности на гиппокамп — ключевой регион, отвечающий за формирование новых воспоминаний. «Голубое место» посылает гиппокампу сигнал о начале нового события, будто нажимая кнопку «старт».

Однако эта система может нарушаться под воздействием хронического стресса. Нейроны голубого места работают в двух режимах: всплескообразном — для обозначения важных изменений, и фоновом — для поддержания общей бдительности и контроля уровня стресса.

Во время постоянного стресса «голубое место» начинает работать чрезмерно, как непрерывно звонящая пожарная сигнализация. Это снижает его чувствительность к новым изменениям, что мешает мозгу четко разделять события и правильно формировать воспоминания.

Реклама

Открытие роли голубого места как «шлюза» для формирования памяти открывает новые возможности для лечения болезней, связанных с нарушениями памяти — в частности посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и болезни Альцгеймера.

Хотя для создания эффективных методов лечения требуются дальнейшие исследования, ученые уже рассматривают способы, которые помогают «успокоить» гиперактивное голубое место — например, техники медленного дыхания или фармакологические средства.

Это подчеркивает, насколько важны фундаментальные научные исследования и их финансирование для будущих прорывов, которые могут изменить жизнь многих людей.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые открыли новые детали о том, как мозг создает и восстанавливает воспоминания. Одни теории сосредоточены на химических изменениях в отдельных нейронах, в то же время другие акцентируют внимание на структурных изменениях между клетками мозга.