Найдена новая перуанская "мумия пришельца": инициировано международное расследование — фото

В Перу нашли новую "мумию пришельца", и теперь эксперт по НЛО требует международного расследования ее происхождения.

Об этом пишет Daily Star.

Журналист Джойс Мантилья сообщил, что недавно обнаруженный "инопланетный гуманоид" будет иметь медицинские сканы, которые будут представлены во время слушаний в Конгрессе страны. В разговоре с мексиканским журналистом и уфологом Хайме Мауссаном Мантилья сказал, что с нетерпением ждет возможности представить все достижения и последнюю информацию о телах. Он сказал, что существа прошли компьютерную томографию и готовы раскрыть все сюрпризы и новости в день слушаний.

Их называют тридактилиями Наска в честь региона в Перу, где, как полагают, они были вывезены Мауссаном, утверждающим, что нашел "инопланетные мумии", спрятанные в пещере. Они повлекли за собой мировую полемику относительно их подлинности. Однако утверждается, что многовековые "инопланетяне" с удлиненными черепами обладают "30% неизвестной" ДНК.

Найдена новая перуанская мумия пришельца / Фото: Jam Press

Мантилья утверждает, что они были проверены экспертами, и говорит, что считает это одним из самых важных открытий в мире. Он сказал: "Сейчас у нас есть почти семь тел, которые были проанализированы".

Говоря о последнем образце, он сказал: "Это ошеломляющий образец, к которому я получил доступ только несколько дней назад. Мы заметили, что характеристики этой выборки очень специфичны. По стопам мы увидели, что доля между пальцами и подошвой ноги намного больше, чем у любого другого. Мы представляем доказательства комитету по культуре, конференции различных национальностей, которые проанализировали органы. Мы не собираемся привлекать мастеров кукол и экспертов по ремеслам, мы собираемся привлечь только ученых, данные и результаты прямого анализа. Я считаю, что это одно из важнейших открытий не только в истории Перу, но и в мировой истории. Оно пришло из земель Перу, но это наследие, которое принадлежит человечеству, и мы все имеем право знать ответ и происхождение этих существ. То, чего мы собираемся потребовать в Перу и через Конгресс на этих слушаниях, — это начать международное расследование. Нет никакого страха, они не должны бояться, потому что их поддерживает наука".

Найдена новая перуанская мумия пришельца / Фото: Jam Press

Напомним, ранее эксперты сделали ошеломляющую находку при вскрытии тел "мумий инопланетян" из Перу. Они увидели кости и удивительные металлические конструкции.

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