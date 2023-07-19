Найдена окаменелость динозавра и млекопитающего, которые сошлись в смертельной схватке 125 млн лет назад

Ученые обнаружили невероятную окаменелость динозавра и барсуковидного млекопитающего, которые сошлись в вечной схватке до смерти.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Окаменелость в возрасте 125 миллионов лет отразила драматический момент времени, когда хищное млекопитающее напало на большого травоядного динозавра.

Это одно из первых свидетельств того, что млекопитающие нападали на динозавров больше, чем на их детенышей.

Динозавр в хорошо сохранившейся окаменелости — это разновидность пситтакозавра, который был размером с крупную собаку и чье имя переводится как "ящерица-попугай". Тем временем млекопитающим является барсуковидное животное, называемое Repenomamus robustus.

Окаменелость динозавра и млекопитающего / Фото: dailymail.co.uk

Хотя по меркам динозавров он невелик, он был одним из самых крупных млекопитающих мелового периода, когда млекопитающие еще не доминировали на Земле.

Окаменелость была найдена в китайской провинции Ляонин, и оба скелета почти целые.

При ближайшем рассмотрении видно, что млекопитающее сидит на своей добыче, сжимая челюсти большего динозавра.

Также можно увидеть, как он кусает ребра динозавра, используя свои задние лапы, чтобы ухватиться за заднюю ногу динозавра.

Считается, что пара могла быть внезапно похоронена под оползнями и осколками после извержения вулкана.

Окаменелость динозавра и млекопитающего / Фото: dailymail.co.uk

Доктор Джордан Меллон, соавтор исследования из Канадского музея природы, сказал: "Два животных сошлись в смертельной схватке, тесно переплетены, и это одно из первых свидетельств, демонстрирующих фактическое хищническое поведение млекопитающего относительно динозавра. Совокупность доказательств свидетельствует о том, что была активная атака".

Напомним, недавно в Израиле археологи обнаружили десятки скелетов в странных могилах. Подобные погребения никогда еще не находили в этой местности.

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