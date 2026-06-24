Найдена потерянная христианская рукопись, объясняющая самый страшный эпизод Библии

Страница древней рукописи, содержащая ранее неизвестные тексты святого Августина об Эндорской ведьме / Фото: Епархиальная библиотека имени епископа Яна Бернарда Шлаги в Пельплине

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В 2024 году исследователи во время работы в польской библиотеке идентифицировали два ранее неизвестных текста святого Августина, чтобы раскрыть его отношение к жуткой библейской истории о царе Сауле и Эндорской ведьме. Эти латинские манускрипты XII века подробно анализируют эпизод вызова духа мертвого пророка Самуила, что столетиями смущало христианских мыслителей. Благодаря этой находке, ученые смогли лучше понять логику и риторику одного из важнейших теологов Западной церкви.

Об уникальной расшифровке древних проповедей величайшего христианского мыслителя пишет Daily Mail.

Тайна Эндорской ведьмы

Согласно Ветхому Завету, накануне безнадежной битвы против филистимлян царь Саул обратился к ведьме, чтобы та колдовством вызвала дух пророка Самуила для предсказания будущего. В найденных проповедях святой Августин подвергает сомнению то, что медиум действительно обладал магической властью над мертвыми. Богослов утверждает, что появление Самуила стало возможным исключительно с разрешения Бога, чтобы предупредить Саула о его неизбежной гибели, а не из-за колдовства.

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"Первая проповедь была произнесена во время воскресной службы и заканчивается вопросом теодицеи и вариантами толкований", - объяснил профессор латыни Вюрцбургского университета Кристиан Торнау.

"Только во второй проповеди в следующую среду все эти варианты были тщательно взвешены", - добавил ученый.

Проверка подлинности рукописей

Чтобы подтвердить подлинность этих текстов, доктор Торнау вместе с доктором Клеменсом Вайдманном привлекли еще двадцать специалистов по латыни. Ученые отмечают, что стиль, юмор и риторический подход с предоставлением слушателям возможности сделать собственные выводы абсолютно типичны для Августина. Однако создание такого манускрипта в ХІІ веке считается очень необычным, ведь обычно копии делали в VIII или IX веках.

«Старый каталог из монастыря вспоминает текст с такими же заголовками и такой же последовательностью содержания, как и наша рукопись, поэтому она могла служить образцом для копирования», — рассказал Кристиан Торнау.

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Ученые предполагают, что средневековый писец скопировал эти проповеди со значительно более древней рукописи, которая впоследствии была потеряна. Проверить эту гипотезу окончательно невозможно, поскольку оригинальная коллекция монастырской библиотеки полностью сгорела во время Тридцатилетней войны с 1618 по 1648 год.

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