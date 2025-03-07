Найдена редкая окаменелость ядовитого скорпиона возрастом 125 миллионов лет — фото

Исследователи считают, что J. longchengi был мезохищником, который охотился не только на насекомых и пауков, но даже на мелких млекопитающих своего времени.

Китайские исследователи нашли редкую окаменелость ранее неизвестного вида ядовитого скорпиона, жившего около 125 миллионов лет назад. Это произошло после обнаружения в стране уникальных окаменелостей птиц, которые меняют представление об эволюции.

Как сообщает Interesting Engineering, это первая найденная в стране окаменелость мезозойского скорпиона, принадлежащая известной коллекции окаменелостей раннемелового периода.

Окаменелость получила название Jeholia longchengi в честь места находки в биосфере Jehol района Лонгчен северо-восточной провинции Ляонин, которая известна своими исключительно хорошо сохранившимися окаменелостями, в частности, пернатых динозавров, разнообразных млекопитающих, растений и ранних птиц.

Длинной около 10 сантиметров, J. longchengi был гигантом для своего времени по сравнению с другими окаменелостями скорпионов мезозойской эры. Благодаря тонким педипальпам, длинным ногам и удлиненному ядовитому жалу скорпион играл значительную роль в экосистеме своего времени. Среди других его особенностей – пятиконечное тело и округлые дыхальца – небольшие отверстия, облегчавшие дыхание, которые схожи с некоторыми семьями современных скорпионов, что встречаются в Азии.

Найдена редкая окаменелость скорпиона / Фото: x.com/PDChina

Исследователи считают, что J. longchengi был мезохищником, который охотился не только на насекомых и пауков, но даже на мелких млекопитающих своего времени.

Добыча и хищник

"Если его поместить в современную среду, он может стать естественным хищником многих мелких животных и даже охотиться на молодняк мелких позвоночных, – заявил Хуан Диин, исследователь Нанкинского института геологии и палеонтологии. – Он также мог служить добычей для больших животных, таких как ранние птицы, млекопитающие и даже динозавры".

Найдена редкая окаменелость скорпиона / Фото: x.com/PDChina

Как ключевой игрок в пищевой сети Джехольской биоты, гигантский скорпион активно взаимодействовал с разными видами наземной экосистемы раннего Мела, предлагая новое понимание сложности пищевой сети Джехольской биоты.

Это уже четвертая окаменелость наземного скорпиона, найденная в стране. Ранее окаменелости скорпионов были найдены в китайских провинциях Шаньдун, Хубэй и Внутренняя Монголия на севере страны.

Окаменелость хранится в Музее ископаемых останков в Чаояне, Китай, а подробности ее находки были опубликованы в академическом журнале Science Bulletin.

Напомним, ученые бьют тревогу, поскольку огромные жуки-голиафы на грани вымирания из-за шоколада. Одни из самых больших насекомых на планете достигают длиной 110 мм и имеют характерные рога.

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