Стало известно, где расположена самая большая коллекция пирамид в мире: подробности

Хотя пирамиды обычно ассоциируются с Египтом, самая большая их коллекция находится в Судане. Там около 200 пирамид, что на 100 больше, чем в Египте. Эти пирамиды служили гробницами для правителей царства Куш.

Об этом пишет IFLScience.

В Судане расположено наибольшее количество пирамид в мире – от 220 до 255, что значительно превышает их число в Египте, где их всего около 118. Судан, расположенный к югу от Египта, славится меньшего размера пирамидами, построенными для правителей древнего царства Куш. Это царство, процветавшее в Нубии в VIII веке до н.э., также дало фараонам Египта в середине того же века, во время XXV династии.

Пианхи, первый фараон Древнего Египта из XXV династии, одновременно являлся царем царства Куш с 746 до 716 года до н.э. Он управлял двумя странами из столицы Куша – города Напата. Пораженный величием египетских пирамид, Пианхи отдал приказ выстроить свою гробницу в виде пирамиды в некрополе Эль-Курру в Судане. Это сделало его первым правителем Куша, погребенным в пирамиде.

После потери контроля над Египтом, правители Куша основали новую столицу в Мероэ, где было построено около 200 пирамид между V и IV веками до н. Однако после упадка царства Куш и завоевания его соседним царством Аксума, большинство пирамид начали разрушаться. В XIX веке историю этой цивилизации восстановили археологи, но из-за хищения и нестабильной ситуации в Судане большинство пирамид остаются в плачевном состоянии. Нестабильность в регионе ограничивает как туристический поток, так и археологические исследования, что делает пирамиды Судана менее известными по сравнению с египетскими.

Напомним, ранее ученые в Австралии воспроизвели внешность загадочной египетской мумии.

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