Найдена загадочная лодка времен Иисуса: связана ли она с библейским чудом

Лодка времен Иисуса Христа. Фото: Travellers & Tinkers\CC BY-SA 4.0

В Галилейском море обнаружили древнюю лодку, которая может быть связана с известной евангельской историей о том, как Иисус ходил по воде.

Об этом сообщило издание Dailymail.

Судно из кедрового дерева датировано первым веком — именно этим временем, когда, по библейским текстам, жил Христос. Археологи установили, что оно вмещало около 12 человек и использовалось рыбаками. По словам эксперта по библейской археологии Дэнни Германна, именно лодки такого типа упоминаются в Евангелиях.

Артефакт нашли в 1986 году во время сильной засухи, когда береговая линия Галилейского моря отошла назад. Его случайно обнаружили братья Моше и Юваль Луфан из кибуца Гиносар. Сначала металлоискатель показал наличие гвоздей в иле, а затем появились очертания овальной деревянной конструкции.

Исследование показало, что лодка принадлежала к римской эпохе. Радиоуглеродный анализ подтвердил ее датировку первым веком. Рядом нашли обломки сосуда и масляную лампу, которая могла использоваться во время ночных путешествий.

Раскопки проходили в сложных условиях — сильные дожди угрожали снова затопить находку. Команда археологов и волонтеров в течение 12 дней и ночей работала над ее сохранением. Древесину, которая крошилась от контакта с воздухом, обернули стекловолокном и пеной, чтобы переправить в безопасное место. Консервация длилась 16 лет.

С 2000 года лодка экспонируется в музее Игаля Аллона в Гиносаре. Она привлекает многочисленных паломников и исследователей, ведь связана с библейскими событиями. В то же время ученые отмечают: доказать, что именно этой лодкой пользовался Иисус или его ученики, невозможно, ведь тогда на озере действовало около 600 лодок.

