Найденная в Египте царская гробница с загадочной женщиной озадачила ученых

На крышке саркофага было вырезано лицо человека, похороненного в гробнице.

Археологи обнаружили гробницу в Дашуре – некрополе египетских фараонов Древнего и Среднего царств, примерно в 40 км от Каира.

Об этом сообщает Daily Express.

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Среди артефактов и реликвий археологи обнаружили саркофаг, принадлежавший, как считалось, одному из египетских фараонов. На это указывал тот факт, что саркофаг был размещен внутри одной из пирамид, такой вид захоронения предназначался только для египетских правителей.

На крышке саркофага было вырезано лицо человека, похороненного в гробнице.

Ученые начали исследовать саркофаг с уверенностью, что он принадлежит фараону, но после реставрации выяснились новые подробности.

"Реставрация показала что-то странное: это был не фараон. На самом деле, мы обнаружили загадочную женщину внутри саркофага", — рассказали археологи.

Рядом с женщиной был обнаружен сундук, покрытый иероглифами, которые могли содержать имя найденной женщины. Но крышка сундука была повреждена именно в том месте, где должно быть указано имя.

"Мы смогли выяснить, что сундук, как и гробница, принадлежали принцессе", — отметили ученые.

Пока не только имя принцессы остается загадкой, но и причина, по которой ее похоронили в пирамиде.

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Напомним, в гробницах на Кипре, относящихся к периоду правления египетской царицы Нефертити, ученые обнаружили сотни погребальных предметов, останки более 100 человек, а также золотой кулон в форме цветка лотоса с инкрустацией из драгоценных камней, похожий на те, которые носила жена.

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