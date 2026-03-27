Найденная в гробнице скульптура может изменить историю открытия Америки

Загадочный артефакт в мексиканской гробнице / © arkeonews.net

Ученые провели термолюминесцентное датирование терракотовой скульптуры, которая была обнаружена еще в 1933 году в древней гробнице возле мексиканской столицы Мехико. Исследование установило, что артефакт в виде головы бородатого мужчины изготовлен задолго до высадки Колумба в Америке и, вероятно, имеет европейское происхождение.

Об этом пишет издание The New York Post.

Скульптура, которая получила название «Голова Текаксик-Каликстлахуака», была эксгумирована мексиканским археологом Хосе Гарсиа Пайоном. Она была похоронена в запечатанной гробнице вместе с черепками керамики, золотыми украшениями, костяными артефактами и кусками горного хрусталя.

Все материалы из гробницы были типичными для захоронения, которое датируется временем до европейской колонизации Америки, но голова бородатого мужчины имела черты, которые больше напоминали древнее Средиземноморье.

в 1961 году австрийский антрополог Роберт Хайне-Гельдерн предположил, что артефакт может датироваться 200 годом до нашей эры. Затем, в 1990 году, немецкий археолог Бернард Андреа предположил, что бюст «без сомнения, римский», утверждая, что его прическа и форма бороды напоминают прическу и бороду императоров династии Северов (193-235 гг. до н.э.).

С помощью термолюминесцентного датирования, то есть нагревания объекта и измерения излучаемого им света, накопленного за определенный период времени, исследователи смогли определить, что реликвия датируется периодом между ІХ веком до н.э. и XIII веком н.э.

Исследователи предполагают, что этот объект был завезен случайно из-за древнего трансокеанского дрейфа. Они выдвинули теорию, что римский, финикийский или берберский корабль мог быть перенесен течениями через Атлантику, после чего достиг берегов Америки, что побудило местных жителей поднять терракотовую голову и перенести ее в глубь страны.

Таким образом эта находка может перевернуть историю открытия Нового Света, повышая вероятность того, что древние римляне или другие народы Средиземноморья прибыли в Америку задолго до Христофора Колумба.

