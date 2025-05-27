Неандертальцы были умнее, чем мы думали: удивительная находка ученых

Неандертальцы имели способности к абстрактному мышлению

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Во время раскопок стоянки неандертальцев в скальном убежище Сан-Ласаро в центральной Испании археологи обнаружили небольшой камень, на который красной охрой была нанесена одна точка. При более внимательном изучении оказалось, что пятно охры представляет собой отпечаток пальца — второй из найденных на сегодняшний день и первый, оставленный намеренно.

Об этом пишет IFLScience.

«Самый полный из когда-либо обнаруженных отпечатков пальцев неандертальца, возможно, был оставлен доисторическим художником, когда он рисовал лицо на камне красной охрой», — говорится в публикации.

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По мнению ученых, найденный камешек — это доказательство нового уровня когнитивных способностей неандертальцев, а именно способности к парейдолии. Феномен парейдолии, или парейдолической иллюзии, представляет собой ошибку восприятия, основанную на врожденной способности человеческого мозга распознавать лицо человека в неодушевленных предметах.

«Этот объект вносит вклад в наше понимание способности неандертальцев к абстракции, предполагая, что он может представлять собой одну из самых ранних символизаций человеческого лица в доисторические времена», — отметили авторы исследования.

Камешек с пятном охры был извлечен из слоя осадочных пород, образовавшихся примерно 43 000 лет назад, то есть задолго до того, как предки Homo sapiens достигли этой части Пиренейского полуострова. При этом галька была принесена в скальное убежище из близлежащей реки Эресма.

«Точка не выглядит как бесформенное дополнение или простое пятно. Скорее, это отпечаток, сделанный специально кончиком пальца, смоченного в пигменте», — считают ученые.

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Важно отметить, что камень не имеет никаких признаков использования в качестве инструмента. То есть с большой долей вероятности, этот предмет имел для его владельца не утилитарное значение, а символическую ценность.

Нарисованная пальцем красная точка сочетается с серией естественных углублений в гальке и «может напоминать человеческое лицо с глазами, ртом и выступом в форме носа», считают исследователи.

«Таким образом, согласно гипотезе парейдолии лица, этот камешек может представлять собой одну из древнейших известных абстракций человеческого лица», — говорится в исследовании.

Хотя авторы исследования не утверждают, что их предположения верны на 100%, они пришли к выводу, что «не могут исключить того, что и Homo sapiens, и Homo neanderthalensis обладали схожими способностями» и могли видеть символические образы человеческого лица в окружающих предметах.

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