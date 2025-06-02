Найдено место на Земле, где люди эволюционируют в реальном времени

Жители Непала / © Pixabay

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На большой высоте в Непале, где воздух становится разреженным, а кислорода — ощутимо меньше, чем на равнине, происходит уникальный процесс: эволюция человека не просто продолжается — она заметна уже сейчас.

Об этом свидетельствует исследование антрополога Синтии Билл из Университета Кейс Вестерн Резерв, пишет PNAS.

В Непале на высоте более 3500 м, где большинство новоприбывших страдают от горной болезни, местные общины не только приспособились, но и сумели построить полноценную жизнь, несмотря на жесткие условия.

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Антрополог вместе с командой проанализировала физиологические особенности 417 женщин, которые родились и всю жизнь прожили в горных регионах Непала. Целью было понять, какие физические черты способствуют большему количеству потомков — ведь именно это является маркером эволюционного преимущества.

На первый взгляд, результаты удивили: самое большое количество живорожденных детей было у женщин, чей уровень гемоглобина был не на крайних позициях, а в среднем диапазоне. Но ключевым фактором оказался другой показатель — эффективность насыщения крови кислородом. У этих женщин кислород транспортировался организмом эффективнее, без чрезмерного сгущения крови, что уменьшало нагрузку на сердце. К тому же, у них были более широкие сердечные желудочки и лучшее кровообращение в легких — все это улучшало доставку кислорода к тканям, что критически важно на высоте.

Речь идет не только о способности выжить, а об эволюционном отборе, в котором выживают и передают потомкам именно те черты, которые обеспечивают жизнеспособность в горной среде. Так, хотя социальные и культурные факторы также влияют на количество детей в семьях, физиологические преимущества — очевидны. Это не случайность, а четкий след действия естественного отбора.

Итак, человеческая эволюция не остановилась в далеком прошлом. Она продолжается прямо сейчас — в легких, крови и сердцах людей, живущих высоко среди гор Гималаев. А наблюдая за этим процессом, ученые надеются лучше понять не только происхождение человечества, но и его дальнейший путь.

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К слову, ученые выяснили, что у каждого голубоглазого человека на Земле был общий предок, живший от 6000 до 10 тыс. лет назад. Это научное открытие показывает, как небольшая генетическая мутация передавалась из поколения в поколение, затрагивая миллионы людей по всему миру.