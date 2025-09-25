Найдено самое большое подводное существо, заметное даже из космоса (фото)

Колония кораллов на Соломоновых островах

В глубине океана ученые нашли настоящего гиганта, который превзошел все ожидания. Во время исследовательской экспедиции у Соломоновых островов в октябре 2024 года команда National Geographic Pristine Seas вместе с Ocean12 зафиксировала уникальное открытие — самый большой и самый старый подводный организм, известный науке.

Об этом пишет Т4.

Речь идет не о хищнике, а об огромной колонии кораллов вида Pavona clavus, возраст которой достигает около 300 лет. Этот «мегакорал» расположен на глубине около 12 м и поражает своими размерами: 33 на 30 м в ширину и почти 5 м в высоту. Он настолько хорошо виден, что структура заметна даже из космоса. По подсчетам, колония объединяет примерно миллиард коралловых полипов.

Основатель Pristine Seas Энрик Сала сравнил открытие с обнаружением самого высокого дерева на планете.

И действительно: по масштабам и долголетию этот коралл превосходит даже самое большое животное мира — синего кита, живущего до 90 лет и достигающего около 30 м в длину. А такие океанические гиганты, как медуза-«львиная грива» с 36-метровыми щупальцами, все равно уступают кораллу по объему и массе.

Еще более впечатляет то, что несмотря на климатические угрозы, колония сохранилась в отличном состоянии. Это стало возможным благодаря тому, что местные общины в течение последнего десятилетия фактически защищали эти воды от вреда.

Находка дает надежду на внедрение масштабных программ охраны океана, ведь речь идет не только об уникальном коралле, но и обо всей экосистеме, жизненно важной в условиях нынешнего массового вымирания видов.

