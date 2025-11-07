Найдено страшное послание народа, победившего смерть во время засухи: что там

Поселение народа Каралу. Фото: археологическая зона Каралу

Реклама

В долине реки Супе, к северу от Лимы, археологи под руководством 78-летней Рут Шейди обнаружили в древнем городе Карал новые артефакты, свидетельствующие о способности этой цивилизации выживать в условиях климатической катастрофы.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Около 4200 лет назад регион охватила длительная засуха, которая уничтожила урожаи и заставила жителей Карала покинуть свои дома. Однако вместо войн и хаоса они организованно переселились — на побережье появилось новое поселение Вичама, а в самой долине — Пенико.

Реклама

В Вичаме исследователи нашли серию рельефных фризов, передающих историю голода, отчаяния и надежды. На стенах храма изображены истощенные тела, беременные женщины, танцовщицы и пара больших рыб. Над ними — лягушка, которая выныривает из рук, пораженных молнией. По словам Шейди, этот символ означает возвращение дождя после засухи.

Археологи считают, что катастрофа, постигшая Карал, могла быть частью глобальной мегазасухи, которая около 4,2 тысячи лет назад повлияла на древние цивилизации Месопотамии, долины Инда и других регионов.

Другое поселение — Пенико, расположенное в 16 километрах от Каралу, поразило исследователей уровнем организации. Там нашли 18 сооружений — жилые комплексы, храмы и площади, построенные в узнаваемом стиле Каралу.

«Больше всего поражает организация и планирование поселения, структура и дизайн их зданий. Для той эпохи это говорит нам о том, что организация базировалась на политико-идеологической структуре, и нет предметов, которые бы оставляли следы насилия», — говорит главный археолог Мауро Ордоньес.

Реклама

Археолог считает, что Пенико был важным торговым узлом, который соединял побережье, Анды и регион Амазонки. Во время раскопок там обнаружили останки обезьян и попугаев ара — вероятно, завезенных из тропических лесов, а также керамику с изображениями животных и глиняные фигурки мужчин и женщин с раскрашенными лицами. Эти находки могут свидетельствовать о гендерном равенстве в древнем обществе.

Среди других артефактов — ракушки из Эквадора, остатки рыбы, хлопка, тыквы, кукурузы, авокадо, батата и перца чили. По мнению археологов, торговля происходила на открытых площадках, похожих на современные базары Перу.

Также исследователи наткнулись на изображение раковин путуту — инструментов, которые до сих пор используют в ритуалах Анд. В древние времена они считались символом власти и имели сакральное значение.

Открытие Рут Шейди полностью изменило представление о развитии цивилизаций: Карал, основанный около 3000 года до н. э., существовал одновременно с Месопотамией, Египтом, Индией и Китаем, доказывая, что Америка уже тогда имела высокоорганизованное общество — задолго до инков и майя.

Реклама

Напомним, в Мексике археологи нашли 3000-летнюю постройку племени майя, которая оказалась гигантской картой космоса.