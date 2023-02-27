Найти жизнь на Марсе сейчас невозможно: ученые объяснили почему

Современные технологии не всегда могут увидеть следы жизни на поверхности нашей планеты.

Ученые опубликовали новое исследование, в котором говорится, что выявить признаки микробной жизни на давно существовавшем Марсе невозможно с помощью научных инструментов.

Об этом пишет Live Science.

Ученые провели свое новое исследование в пустыне Атакама в Чили, которая является одним из самых засушливых мест на Земле и имеет схожие геологические особенности с поверхностью Марса. Похожие места на Красной планете изучают два марсохода NASA – Curiosity и Perseverance. Последний активно ищет в местных горных породах признаки давней микробной жизни.

Такие же древние и современные микробы укрываются в горных породах в пустыне Атакама на Земле. Ученые использовали те же научные инструменты, которые есть у марсоходов, и выяснилось, что они не могут распознать органический материал, связанный с живыми микроорганизмами.

Ученые считают, что марсоходы могут получить результат своих исследований на месте, которое окажется неправдой, то есть они могут изучить материал, который будет совсем не связан с микроорганизмами на самой планете – нужно отправить новые марсоходы с более чувствительными приборами.

Напомним, исследователи выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

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