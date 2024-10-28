Назван максимальный возраст, до которого может дожить человек: рекорд года будет побит

Появились новые исследования, которые ученые пропустили по технологии искусственного интеллекта, чтобы выяснить максимальный возраст, до которого может дожить человек, прежде чем его организм не сможет больше выживать.

Новое исследование показало, как долго может прожить человек и какие факторы на это влияют.

Об этом пишет Daily Star.

Сейчас Томико Итоока является самым старым человеком, который сегодня живет. Она проживает в Японии, ей 116 лет, она родилась 23 мая в 1908 году. Хотя это аномально долго, ученые утверждают, что продолжительность нашей жизни намного больше, чем у наших предков.

По данным Управления национальной статистики, средняя продолжительность жизни составляет 74,8 лет для мужчин и 80,2 лет для женщин. Хотя внешние факторы, такие как диета и физические упражнения, влияют на продолжительность жизни, искусственный интеллект дал более обстоятельный ответ.

Исследователи из сингапурской биотехнологической компании Gero и Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк в Буффало, штат Нью-Йорк, добились прогресса в вопросе смерти. Они изучали способность организма восстанавливаться и бороться с болезнями, а также человеческую жизнестойкость.

Они собрали тысячи добровольцев и решили использовать передовые исследования искусственного интеллекта. Институт объединил медицинские данные добровольцев, чтобы получить приблизительную продолжительность жизни всех участников.

Для этого они проанализировали несколько факторов, включая возраст, болезни и образ жизни. Хотя организм отлично борется с заболеваниями и инфекциями, наступает момент, когда он больше не может поддерживать этот уровень.

Ученые обнаружили, что в возрасте от 120 до 150 лет эта способность полностью утрачивается. Это значит, что если организм заболеет, шансов на выживание не будет.

Жанна Кальман была француженкой, которой было 122 года, когда она скончалась в 1997-м. В этой теории наука предполагает, что это могло стать причиной ее смерти.

Однако, хотя этот возраст был аномалией, ученые предполагают, что к 2100 году самый старый известный возраст может быть снова побит, поскольку медицина и здравоохранение продолжают развиваться, а также углубляется понимание здорового образа жизни.

В настоящее время испытываются лекарства, которые могут продлить продолжительность жизни человека до 200 лет. Но до этого еще далеко, и они не будут доступны – или доказаны – в течение многих лет.

Напомним, ученые открыли фермент, который может остановить прогрессирование опасных аутоиммунных заболеваний. Исследователи открыли фермент CU43 для лечения миастении Гравис и других болезней.

Читайте также: