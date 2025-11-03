Назван простой способ повысить удовольствие от секса

Интимное общение в спальне очень важно для отношений / © Credits

Ученые из Университета Карачи выяснили, как распространенные формы физического взаимодействия между партнерами влияют на уровень удовлетворения секса и эмоциональную близость.

Работа опубликована в журнале WebLog Journal of Reproductive Medicine (WJRM).

Авторы отметили, что многие аспекты человеческой сексуальности остаются слабо изученными с точки зрения нейрофизиологии и психологии. В новом исследовании специалисты попытались объединить данные о биологических реакциях, гормональных механизмах и восприятии доверия, чтобы понять, как телесные контакты влияют на отношения между парой.

«О человеческом поведении в интимной сфере много говорят в обществе, но научных данных о его физиологических и эмоциональных аспектах до сих пор недостаточно, — объяснил автор работ, психолог Рехан Хайдер из Университета Карачи. — Мы стремились рассмотреть этот вопрос с точки зрения эволюционной психологии и нейробиологии без культурных стереотипов и оценочных суждений».

Первая часть исследования имела смешанный характер: в ней участвовали взрослые пары от 18 до 50 лет. Эксперты сопоставили наблюдения и анкетные данные, чтобы выявить, как телесные взаимодействия в близости связаны с чувством удовлетворенности от секса и доверием между партнерами.

Результаты показали, что большинство участников связывают такие формы контакта с повышением эмоциональной вовлеченности и ощущением безопасности. Эти реакции сопровождались выбросом гормонов, отвечающих за социальную приверженность — окситоцину и пролактину.

«Мы были удивлены тем, насколько последовательно участники описывали чувство близости и покоя, возникающего во время телесного взаимодействия, — отметил Хайдер. — Это говорит о недооцененной психологической составляющей, которая выходит за пределы физиологических реакций».

Исследователи также опросили 500 мужчин и выяснили, что телесный контакт доставляет удовольствие не только партнерше, но и самому мужчине, усиливая чувство привязанности и эмоциональной связи. Ученые предполагают, что этот эффект связан с активацией гормональных устройств доверия и общественного сближения.

В выборку вошли и 120 женщин, ответы которых показали: восприятие собственных телесных зон как источника нежности и доверия усиливает общее чувство близости и снижает тревожность.

