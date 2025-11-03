- Дата публикации
Назван простой способ повысить удовольствие от секса
Исследователи выяснили, что прикосновения во время секса усиливают связь между партнерами.
Ученые из Университета Карачи выяснили, как распространенные формы физического взаимодействия между партнерами влияют на уровень удовлетворения секса и эмоциональную близость.
Работа опубликована в журнале WebLog Journal of Reproductive Medicine (WJRM).
Авторы отметили, что многие аспекты человеческой сексуальности остаются слабо изученными с точки зрения нейрофизиологии и психологии. В новом исследовании специалисты попытались объединить данные о биологических реакциях, гормональных механизмах и восприятии доверия, чтобы понять, как телесные контакты влияют на отношения между парой.
«О человеческом поведении в интимной сфере много говорят в обществе, но научных данных о его физиологических и эмоциональных аспектах до сих пор недостаточно, — объяснил автор работ, психолог Рехан Хайдер из Университета Карачи. — Мы стремились рассмотреть этот вопрос с точки зрения эволюционной психологии и нейробиологии без культурных стереотипов и оценочных суждений».
Первая часть исследования имела смешанный характер: в ней участвовали взрослые пары от 18 до 50 лет. Эксперты сопоставили наблюдения и анкетные данные, чтобы выявить, как телесные взаимодействия в близости связаны с чувством удовлетворенности от секса и доверием между партнерами.
Результаты показали, что большинство участников связывают такие формы контакта с повышением эмоциональной вовлеченности и ощущением безопасности. Эти реакции сопровождались выбросом гормонов, отвечающих за социальную приверженность — окситоцину и пролактину.
«Мы были удивлены тем, насколько последовательно участники описывали чувство близости и покоя, возникающего во время телесного взаимодействия, — отметил Хайдер. — Это говорит о недооцененной психологической составляющей, которая выходит за пределы физиологических реакций».
Исследователи также опросили 500 мужчин и выяснили, что телесный контакт доставляет удовольствие не только партнерше, но и самому мужчине, усиливая чувство привязанности и эмоциональной связи. Ученые предполагают, что этот эффект связан с активацией гормональных устройств доверия и общественного сближения.
В выборку вошли и 120 женщин, ответы которых показали: восприятие собственных телесных зон как источника нежности и доверия усиливает общее чувство близости и снижает тревожность.
Напомним, исследование китайских ученых показало, что соблюдение средиземноморской диеты может значительно улучшить сексуальную функцию как у мужчин, так и у женщин.