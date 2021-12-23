Назван странный "ночной симптом" "Омикрона", который может свидетельствовать о заражении COVID

COVID-19 может иметь новый удивительный симптом.

Симптомы коронавируса хорошо известны и людям советуют быть осмотрительными, если они стали проявляться. Однако, может быть еще один странный признак, о котором многие не слышали. Штамм "Омикрон" имеет ключевые признаки и характеристики, несколько отличающиеся от предыдущих вариантов коронавируса, таких как "Дельта".

Об этом пишет The Mirror.

Проблемы со сном являются распространенным явлением, но сонный паралич может быть тревожным побочным эффектом заболевания "Омикроном".

Согласно Национальной службе здравоохранения Британии : "Сонный паралич – это когда вы не можете двигаться или говорить, когда просыпаетесь или засыпаете. Это может быть страшно, но это безобидно, и большинство людей получают это только раз или два в жизни".

Почему возникает сонный паралич или почему он может быть более вероятным, когда человек болеет коронавирусом, точно неизвестно, но это может быть связано со стрессом и тревогой, посттравматическим стрессовым расстройством, нарколепсией или бессонницей.

"Это может возникнуть только в результате нарушенного режима сна – COVID– это время повышенного стресса – и есть предположение, что он может протекать в семьях", – говорится в сообщении.

"Я думаю, что более вероятно, что, если будет наблюдаться увеличение сонного паралича, это связано со стрессом, возникающим вследствие больших изменений в том, как мы живем и живем ныне, неопределенность и беспокойство, с которыми мы имеем дело, которые влияют на нашу систему сна", — сказал эксперт по терапии сна д-р Кэт Ледерле.

Многие люди с новым вариантом вируса "Омикрона" также почувствовали еще один странный симптом в течение ночи. Больные обнаружили, что ночная потливость была настоящей проблемой, и что они просыпаются покрытыми потом, словно пережили особенно плохой сон.

Как сообщалось, стало известно, как быстро могут появиться симптомы "Омикрона" после того, как вы были заражены вирусом.