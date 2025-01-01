Назван в честь повелителя мертвых душ: ученые открыли новый вид мурен

В устьях рек Центральной Индо-Тихоокеании найден новый вид мурены, получивший название Uropterygius hades в честь греческого бога подземного мира — Аида, из-за своего темного цвета, позволяющего ему сливаться с илом.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Его открытие стало неожиданностью для исследователей, искавших другую мурену в подземной реке на Филиппинах. Эта мурена, обитающая в эстуариях, является редкостью среди мурен, ведь большинство из них живет в соленой воде.

Эта стройная каменная равномерная темная окраска удивила ученых не только своей адаптацией к среде, но и необычным поведением — рытьем хвостом вперед, редким для ее вида.

"U. hades sp. nov. очень чувствителен к свету и постоянно пытается спрятаться, когда на него попадает свет. Это свидетельствует о том, что он, как правило, обитает в мутной воде, например, в эстуариях, что приводит к отсутствию акклиматизации к световому облучению. Небольшая доля глаз U. hades sp. nov. также может свидетельствовать о его адаптации к условиям низкой освещенности, когда для обнаружения добычи или избегания хищников он использует преимущественно хеморецепцию, а не зрение", — говорится в сообщении.

Напомним, в Китае нашли останки уникального кота.

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