Названы семь приложений смартфона, которые истощают батарею

Смартфон / © Pexels

Смартфоны сегодня стали незаменимыми помощниками в повседневной жизни, но даже самые современные модели быстро теряют заряд, если на них постоянно работают «тяжелые» приложения.

Об этом рассказали эксперты Mysterium VPN.

Они отмечают, что именно некоторые популярные программы потребляют больше всего энергии из-за работы в фоновом режиме и активной синхронизации данных.

Среди лидеров по расходу батареи — Facebook. Соцсеть постоянно обновляет ленту, отправляет сообщения и синхронизирует данные, поэтому аккумулятор может быстро разряжаться даже без активного пользования. Чтобы уменьшить нагрузку, специалисты советуют отключить фоновые обновления или перейти на версию Facebook Lite.

Instagram также «любит» батарею. Автовоспроизведение видео, просмотр фото и постоянная активность в фоновом режиме отнимают немало заряда. Чтобы сэкономить энергию, стоит отключить автовоспроизведение видео и ограничить использование фоновых данных.

Snapchat, благодаря постоянной работе камеры, GPS и уведомлений, быстро «сажает» аккумулятор. Лучше всего снизить нагрузку, отключив геолокацию и уменьшив частоту уведомлений.

Навигационные приложения, такие как Google Maps, особенно энергозатратны при использовании GPS в реальном времени. Для экономии батареи полезно загружать офлайн-карты и выключать геолокацию, когда навигация не нужна.

Видеоплатформы тоже тратят много энергии. TikTok постоянно загружает высококачественный контент и отправляет push-уведомления, из-за чего аккумулятор может разрядиться за считанные часы. Помогает ограничение фоновых данных и установка лимита времени использования. YouTube также активно потребляет батарею из-за постоянной загрузки новых видеорекомендаций; уменьшение качества воспроизведения и сокращение времени просмотра помогают сэкономить энергию.

Мессенджеры, такие как WhatsApp, тоже не оставляют смартфон в покое. Синхронизация сообщений, медиафайлов и активные звонки быстро разряжают аккумулятор. Чтобы продлить его работу, следует ограничить фоновую активность и отключить лишние уведомления.

Итак, больше всего энергии тратят соцсети, мессенджеры, навигационные сервисы и видеоплатформы. Пользователям стоит сознательно контролировать активность приложений, выключать фоновые процессы и использовать смартфон только при необходимости, чтобы максимально продлить время работы батареи.

