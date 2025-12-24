Не 5 и даже не шесть: ученые выяснили, сколько органов чувств имеет человек

© pexels.com

Ученые пересматривают представления о том, как человек воспринимает мир. Современные исследования свидетельствуют: вместо привычных пяти органов чувств мы можем иметь несколько десятков — от 22 до 33.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Ученые отмечают: почти весь человеческий опыт является мультисенсорным. Мы не видим, не слышим и не чувствуем прикосновение отдельно — эти сигналы поступают одновременно и объединяются в единое восприятие. Именно поэтому запах может влиять на то, как мы оцениваем текстуру предметов, а визуальные образы — менять восприятие звуков.

Исследования показывают, что ароматы способны корректировать ощущение густоты или насыщенности пищи без изменения её состава. Так же запахи средств для ухода могут влиять на то, как мы воспринимаем состояние волос. О таких взаимосвязях рассказывает профессор Чарльз Спенс из Оксфордского университета, который отмечает: неврологи всё чаще говорят не о «пяти чувствах», а о целой сети сенсорных систем.

К ним относится, в частности, проприоцепция — ощущение положения собственного тела и конечностей без зрительного контроля. Чувство равновесия формируется благодаря работе вестибулярной системы в сочетании со зрением и проприоцепцией. Другая система — интероцепция — позволяет человеку чувствовать внутренние процессы организма: изменения сердечного ритма, голод или напряжение.

Отдельно ученые выделяют ощущение собственной воли и ощущение собственности тела. У пациентов после инсульта эти механизмы могут нарушаться: человек способен чувствовать прикосновение в конечности, но воспринимать ее как «чужую», или же считать, что движение осуществляет не он сам.

Традиционные органы чувств также оказываются сложнее, чем кажется. Например, осязание охватывает не только контакт с кожей, но и боль, температуру, зуд и давление. Вкус — это сочетание сигналов от рецепторов языка, обоняния и осязания. Именно поэтому фруктовые вкусы нельзя свести к простой комбинации сладкого, кислого или горького: у нас нет «рецепторов малины», а восприятие таких вкусов в значительной степени формирует обоняние.

Запахи попадают в носовую полость не только при вдохе, но и через носоглотку, когда мы жуем или глотаем пищу. Прикосновение при этом дополняет картину, формируя предпочтения по текстуре — например, жидких или твердых продуктов.

На зрение также влияют другие сенсорные системы. Во время взлета самолета человеку может казаться, что пространство меняет форму, хотя оптические параметры остаются прежними. Это результат сочетания зрительных сигналов и работы вестибулярного аппарата.

Междисциплинарные исследования органов чувств ведут философы, нейробиологи и психологи. В рамках проекта «Переосмысление чувств» ученые выяснили, что изменение звука шагов может влиять на ощущение веса собственного тела, а особенности аудиогидов в музеях — помогать посетителям запоминать больше визуальных деталей.

Отдельные эксперименты показали, что шум самолета меняет восприятие вкуса: сладкое, соленое и кислое ощущаются слабее, тогда как умами почти не претерпевает изменений. Именно этим объясняют популярность томатного сока во время авиаперелетов.

Ученые подытоживают: органы чувств человека — это не набор отдельных «каналов», а сложная, постоянно взаимодействующая система.

