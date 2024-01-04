Не 50/50: ученые подбросили 350 757 монет и доказали старую теорию

Исследователи доказали старую теорию о подбрасывании монеты.

Об этом пишет IFLScience.

Они совершили 350 757 бросков монеты и обнаружили, что результат не составляет 50/50. Есть возможность склонить шансы на выигрыш в свою пользу.

По мнению одной команды, которую возглавляет американский математик Перси Диаконис, при подбрасывании монеты вызывается небольшое колебание и есть больше шансов, что она упадет на ту же сторону, что и вначале.

"Согласно модели Диакониса, прецессия заставляет монету проводить больше времени в воздухе лицевой стороной вверх", — пишет команда в предыдущей публикации, которая еще не прошла рецензирование. "Итак, монета имеет больше шансов приземлиться на ту же сторону, что и в начале".

На основе проанализированных бросков Диаконис обнаружил, что монеты приземляются той же стороной, которой их подбрасывали, примерно в 51% случаев. 48 участников нового эксперимента подбросили 350 757 монет в 46 разных валютах, обнаружив, что в целом существует 50,8-процентная вероятность того, что монета окажется на той же стороне, с которой она была подброшена.

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Углубляясь в данные, они обнаружили, что подбрасывание монеты сильно различается между людьми: у некоторых наблюдается сильная пристрастность в ту же сторону, а у других ее вообще нет. Результат может зависеть, хоть и незначительно, от бросающего.

Разница может показаться не такой уж большой, но впоследствии она может привести к преимуществу, например, если вы сможете убедить кого-то совершить 1000 бросков подряд.

А для людей, которым нужен способ выбора между двумя вариантами, команда предлагает достаточно простое решение: "Когда подбрасывание монеты используется для принятия решений с высокими ставками, исходное положение монеты лучше скрыть".

Напомним, ученые выяснили, как долго человеческий мозг сможет прожить без кислорода. Даже после того, как дыхание и сердцебиение прекращаются, человек остается в сознании примерно на 2-20 секунд.

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