Не берите яйца на Эверест: ученые предостерегли поклонников классического блюда путешественника

Из-за низкого атмосферного давления на самой высокой в мире горной вершине вода закипает при температуре намного ниже 100°C.

Если вы решите подняться на гору Эверест, чтобы сварить там яйца, то вам придется хорошо подготовиться, потому что обычным способом, как вы варите яйца дома, это сделать не удастся. Приготовить традиционное блюдо путешественника вам помешают законы физики, которые невозможно обойти. Но знание и умелое использование этих же законов может решить проблему вареных яиц на высоте 8849 метров над уровнем моря – именно на столько вам придется подняться, чтобы оказаться на вершине Эвереста.

Об этом пишет IFLScience.

Так почему нельзя просто сварить яйца на Эвересте? Помешает атмосферное давление. Если вы будете нагревать воду на пляже, то есть на уровне моря, она закипит при температуре 100°C. Но это не постоянная физическая величина и температура кипения воды может отличаться в разных точках на Земле.

Чем выше вы будете подниматься над уровнем моря, тем ниже будут атмосферное давление и температура кипения воды. На каждые 300 м высоты температура кипения будет снижаться на 1°C.

К примеру, перуанский город Ла-Ринконада – самое высокое место, где постоянно живут люди – находится на высоте 5052 метров, а вода кипит там при температуре 82,8°C. Этого достаточно, чтобы сварить яйцо, а вот идеальный кофе в джезве приготовить уже не удастся.

Эверест выше Ла-Ринконады почти на 4 тысячи метров, а вода на его вершине начинает кипеть уже при температуре 68°C. Таким "кипятком" можно обжечься, но для того, чтобы сварить яйцо, температура недостаточно высока.

Белок и желток куриного яйца становятся твердыми при разных температурах: белку необходимо по меньшей мере 80°C, чтобы свернуться, а желтку хватит 70°C, чтобы затвердеть.

Если вы находитесь на вершине Эвереста и вам очень хочется вареного яйца, единственное решение – вспомнить законы термодинамики и использовать скороварку. Этот метод приготовления повысит температуру кипения за счет увеличения давления внутри герметично закрытой посуды.

Напомним, физики разгадали тайну гранулированной материи и объяснили, почему песок может "течь" и "застывать".

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