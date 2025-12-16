Не человек: ученые нашли носителя древнейшей чумы бронзового века

Чума / © Unsplash

Реклама

Археологи и генетики впервые нашли убедительные доказательства того, что носителем древнейшего известного штамма чумы могло быть домашнее животное. Речь идет о бактерии Yersinia pestis, которая распространялась по Евразии еще за тысячелетия до средневековой Черной смерти.

Об этом сообщило издание Science Alert.

В рамках масштабного исследования ученые анализировали фрагменты ДНК из костей и зубов крупного рогатого скота, коз и овец бронзового века. Целью было проследить миграцию домашних животных вместе с людьми из Родового Полумесяца через территорию Евразии. Как объясняет археолог Университета Арканзаса Тейлор Гермес, древняя ДНК животных обычно сильно повреждена и загрязнена, но именно это иногда позволяет обнаружить следы патогенов.

Реклама

Неожиданную находку сделали в останках одомашненной овцы возрастом около 4 тысяч лет, найденных на археологическом памятнике Аркаим. В одном из зубов исследователи обнаружили ДНК древнего штамма Yersinia pestis, который еще не умел распространяться через блох, как это происходило в Средневековье.

Это открытие помогает объяснить, как чума бронзового века могла охватить огромные территории. До этого генетические следы этого штамма находили только в человеческих останках, расположенных за тысячи километров друг от друга. Новая находка свидетельствует, что важную роль в распространении инфекции могли играть домашние животные, которые контактировали как между собой, так и с людьми.

Исследователи предполагают, что овцы могли заражаться от дикой фауны, не болея сами, а впоследствии переносить бактерию между стадами и пастухами. В то же время ученые не исключают и обратного пути передачи — от человека к животному. Вероятным естественным резервуаром чумы могли быть грызуны евразийской степи или даже перелетные птицы.

Это лишь третий известный случай обнаружения Y. pestis у древних животных. Предыдущие находки — средневековая крыса и неолитическая собака — не дали достаточно качественных генетических данных. Особую ценность новому открытию придает то, что Аркаим связан с культурой Синташта, представители которой активно расширяли свои стада и территории, что могло способствовать распространению инфекции.

Реклама

Авторы исследования отмечают: одного генома недостаточно, чтобы полностью воссоздать экологию доисторической чумы. Впрочем, результаты свидетельствуют, что роль животных в ее распространении была значительно важнее, чем считалось ранее.

Напомним, на древнейшей известной дощатой лодке Скандинавии ученые обнаружили уникальную находку — отпечаток пальца человека, который жил более 2400 лет назад.