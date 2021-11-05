Не дает клеткам правильно реагировать на вирус: ученые обнаружили ген, увеличивающий вероятность смерти от COVID-19

Не дает клеткам правильно реагировать на вирус: ученые обнаружили ген, увеличивающий вероятность смерти от COVID-19

Специалисты убеждены, что лучшим способом защиты носителей опасного гена от коронавируса является вакцинация.

Ученые Оксфордского университета обнаружили ген, который вдвое увеличивает у пациентов больных COVID-19 риск тяжелого течения коронавирусного заболевания.

Об этом сообщает Metro.

Выяснилось, что малоизученный ген LZTFL1 не дает клеткам дыхательных путей и легких правильно реагировать на вирус. В результате вдвое возрастает риск возникновения дыхательной недостаточности от коронавируса, что увеличивает вероятность смерти от COVID-19.

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Этот ген, по словам ученых, встречается у 60% людей южноазиатского происхождения, у 15% европейцев и у 2% людей афро-карибского происхождения.

Специалисты предположили, что наличие гена LZTFL1 позволяет объяснить высокую смертность в ряде областей Британии и у людей азиатского происхождения.

В то же время, специалисты из Оксфордского университета убеждены, что лучшим методом защиты носителей опасного гена от коронавируса является вакцинация.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Тем временем симптомы нового штамма коронавируса "Дельта", который свирепствует в Украине, несколько изменились. Среди уже ранее известных симптомов COVID-19 сейчас появились новые, а потеря обоняния и вкуса сегодня снова стали одними из основных.

а потеря обоняния и вкуса сегодня снова стали одними из основных. В свою очередь, американская фармацевтическая компания Pfizer 5 ноября опубликовала заявление, в котором сообщается, что ее экспериментальная таблетка от COVID-19 снижает риск госпитализации и смерти пациентов из группы риска.

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