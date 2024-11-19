Не для слабонервных: на Кубе обнаружили новый гигантский вид пауков-птицеедов (фото)

Ученые в западной части Кубы обнаружили новый вид пауков-птицеедов. Он получил название Trichopelma grande.

Об этом сообщило издание Journal of Natural History.

Этот представитель рода поражает своими размерами и количеством волос на теле, что делает его самым большим и волосатым среди родственников. Ученые обнаружили четырех представителей нового вида, все из которых были найдены в радиусе 20 км друг от друга, что подтверждает редкость этого паука.

Особенности нового вида паука-птицееда (Trichopelma grande)/Фото: Journal of Natural History

Благодаря миллионам лет изоляции, на Кубе сохранилось большое количество эндемичных видов, и Trichopelma grande пополнил их список. ДНК пойманных пауков обнаружила схожесть с другими представителями рода Trichopelma, что позволило ученым подтвердить их классификацию.

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Интересной особенностью является наличие длинных волосков на лапах взрослых самцов этого вида, обычно встречающихся у древесных пауков, хотя Trichopelma grande является наземным видом. Возможно, эти волоски помогают паукам маскироваться среди местности или улучшают их сенсорные способности. Кроме того, на брюшке пауков обнаружен сложный рисунок с пятнами и поперечными полосами, что придает еще одну уникальную черту этому новому виду. Размеры пауков и их волосяной покров значительно превышают показатели других представителей рода Trichopelma.

Напомним, исследователи обнаружили в Тихом океане самый большой в мире коралл.

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