Не ест уже 10 лет и живет более века: ученых поразила загадочная саламандра

Олм. Фото: Arne Hodalič/CC BY-SA 3.0

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Глубоко под известняковыми холмами Словении обитает одна из самых загадочных амфибий в мире — олм (Proteus anguinus), более известный как «человеческая рыбка». Эта слепая бледно-розовая саламандра настолько приспособилась к жизни в полной темноте, что почти лишилась глаз, крайне редко двигается и способна годами обходиться без пищи.

Об этом сообщило издание Space Daily.

Первые письменные упоминания об этом существе датируются 1689 годом. Тогда словенский натуралист Янез Вайкард Вальвасор описал необычных белых существ, которых после сильных дождей вымывало из подземных пещер. Местные жители верили, что это детеныши драконов, ведь считали, что только драконы могут жить в подземном мире.

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Олм имеет удлиненное тело длиной около 25–30 сантиметров, четыре маленькие недоразвитые конечности и бледно-розовую кожу, которая при определённом освещении кажется почти полупрозрачной. Именно из-за цвета кожи словенцы дали животному название «человеческая рыбка».

За миллионы лет жизни в абсолютной темноте глаза амфибии практически утратили свою функцию. Они сохранились в виде рудиментарных структур и покрыты тонким слоем кожи. Вместо этого олм ориентируется с помощью других органов чувств. У него хорошо развито обоняние, он способен ощущать малейшие колебания воды и даже улавливать слабые электрические сигналы, излучаемые другими живыми организмами.

Одной из самых известных особенностей этой саламандры является её чрезвычайно низкая активность. В ходе полевых исследований учёные неоднократно наблюдали, что отдельные особи оставались на одном месте в течение нескольких месяцев и даже лет. В одном из случаев была зафиксирована саламандра, которая не меняла своего места обитания семь лет подряд.

Причиной такого поведения считают очень медленный метаболизм. В подземных водоемах пищи немного, поэтому за миллионы лет эволюции олм выработал способность максимально экономно расходовать энергию. По данным исследователей, одного приема пищи — небольшого ракообразного, улитки или насекомого — ему может хватить почти на десять лет.

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Не менее впечатляет и продолжительность жизни этой амфибии. Исследование французских учёных, опубликованное в 2010 году в журнале Biology Letters, показало, что средняя продолжительность жизни взрослого олма составляет около 68 лет. При этом отдельные особи, по оценкам исследователей, могут доживать до более чем 100 лет.

Учёных особенно интересует этот феномен, ведь олм — относительно небольшое животное, а его долголетие не в полной мере соответствует привычным закономерностям старения позвоночных. Именно поэтому исследования этой необычной саламандры продолжаются и сегодня.

Напомним, что гренландские акулы официально признаны самыми долгоживущими позвоночными на Земле. Некоторые особи могут жить до 400–500 лет, а их созревание занимает более века.

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