Не фараон: кто на самом деле стоял за строительством Великой пирамиды Гизы

Археологи все чаще сходятся во мнении, что за возведением Великой пирамиды в Гизе стояла не только воля фараона, но и конкретная историческая фигура. Речь идет о придворном чиновнике Хемиуну, которого считают ключевой фигурой в организации этого грандиозного строительства.

Великая пирамида в Гизе — самая большая из всех египетских пирамид и одно из самых известных сооружений в мире. Ее возвели во времена правления фараона Хуфу, однако исследователи не имеют оснований считать, что монарх лично занимался проектированием. Ответ на вопрос — кто именно руководил строительством — частично дала археология.

Исследования вблизи пирамиды привели к открытию большой мастабы — прямоугольной гробницы с наклонными стенами. Она отличается среди других захоронений размерами и статусом лица, которому принадлежала. Внутри обнаружили статую вельможи, по имени Хемиуну — и именно эта находка дала ответ на многолетнюю загадку.

Надписи в гробнице показали, что Хемиуну был визирем Египта, то есть вторым после фараона лицом в государстве. Он имел королевскую печать, выполнял административные функции и принадлежал к царской семье — был племянником Хуфу. Среди титулов, найденных в мастабе, один привлек особое внимание историков: Хемиуну назван «надзирателем за всеми строительными проектами царя».

Поскольку Великая пирамида была главным проектом правления Хуфу, специалисты считают, что именно Хемиуну отвечал за ее возведение. Был ли он автором архитектурного замысла или выступал скорее руководителем строительства — доподлинно неизвестно. Однако большинство исследователей соглашается: без его участия самая большая пирамида мира не появилась бы в том виде, который мы видим сегодня.

