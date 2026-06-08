Не "ген молодости": ученые объяснили, что действительно помогает дожить до 100 лет

Старение (иллюстративное фото)

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Люди, которые доживают до 100 лет и больше, не обязательно стареют гораздо медленнее других. Их главная особенность может заключаться в том, что они значительно позже сталкиваются с болезнями, которые чаще всего становятся причиной смерти в пожилом возрасте.

К такому выводу пришли ученые Бостонского университета, которые с 1994 года проводят одно из самых больших и длительных исследований долгожителей — New England Centenarian Study. Пишет Space Daily.

По данным исследователей, долгожители в течение большей части жизни биологически не слишком отличаются от других людей. Они также могут иметь возрастные изменения и хронические заболевания, однако серьезные болезни, от которых большинство людей умирает в 70-80 лет, обычно появляются на 15-20 лет позже.

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Речь идет, в частности, о сердечно-сосудистых заболеваниях, раке, диабете, деменции и других возрастных болезнях.

Один из показательных примеров – онкологические заболевания. По данным исследования, рак у долгожителей диагностируется в среднем на 17 лет позже, чем в общей популяции.

Ученые объясняют это явление так называемым "сжатием заболеваемости". То есть тяжелые болезни не растягиваются на десятилетия, а появляются ближе к концу жизни и продолжаются гораздо более короткий период.

У людей, доживающих до 110 лет и более, серьезные заболевания часто приходятся только на последние несколько лет жизни.

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Исследователи отмечают, что исключительное долголетие частично зависит от генетики, однако единого "гена долголетия" не существует. Важную роль также играют привычки, снижающие риск хронических заболеваний: умеренное питание, физическая активность, социальные связи и умственная активность в старшем возрасте.

Следовательно, секрет жизни более 100 лет может состоять не в том, что организм стареет гораздо медленнее, а в том, что самые опасные болезни начинаются гораздо позже.

Напомним, ранее ученые нашли способ вернуть работу клеток в исходное состояние и восстановить поврежденную ДНК. Секрет долгой жизни оказался значительно проще сложных медицинских технологий и напрямую связан с питанием.

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