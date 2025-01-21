Не Иисус Христос: ученые ошеломили, что у Сына Божьего было другое имя

У него было имя на своем родном арамейском языке.

На протяжении веков Иисус Христос находился в центре христианства. Однако сейчас эксперты утверждают, что "Иисус Христос" может быть не совсем правильным именем.

Об этом пишет Daily Star.

Ученые считают, что человек, известный как Иисус, имел бы имя на своем родном арамейском языке, которое звучит совсем не так, как современная версия.

Имя "Иисус" не существовало в его нынешнем виде при жизни Иисуса. На самом деле, оно содержит буквы, даже не появившиеся в письменном языке до 1500 лет после его смерти.

В течение многих лет имя Иисуса прошло через процесс перевода и транслитерации, перейдя с арамейского на иврит, затем на греческий, латинский и английский в 16 веке.

По мнению профессора Динеке Хоутмана из Протестантского богословского университета в Нидерландах, имя Иисуса, скорее всего, было бы Иешуа или его сокращенная форма Иешу (Yeshua, Yeshu).

Профессор сказал: "Его имя, вероятно, было бы по-арамейски: Иешуа. По всей вероятности, именно так он и представлялся. Другой вариант – это более короткая форма Иешу, которая используется в позднейшей раввинской литературе".

Кроме того, эксперты утверждают, что фамилия Иисуса не была "Христос" – на самом деле это титул, происходящий от греческого слова Christos, что означает "помазанник". Но фамилия Иисуса была бы больше связана с его родным городом. Поэтому Иисуса, скорее всего, звали бы Иешу Наразене (Yeshu Narazene).

Иисус и его ученики жили в регионе Римской империи под названием Иудея, который сейчас находится на территории современных Палестины и Израиля. Но многие ученые считают, что Иисус родился и вырос в Назарете, небольшом городке в Галилее.

Профессор Хоутман, эксперт по взаимоотношениям между иудаизмом и христианством, объяснил это: "Мы не можем точно знать, на каких языках говорил Иисус. Однако, учитывая то, что его семья происходила из Назарета, мы можем предположить, что его повседневным языком был арамейский" .

Арамейский был первоначальным языком региона, и свидетельства древних текстов показывают, что на нем широко говорило еврейское население. Во время жизни Иисуса этот язык распространился на большей части Ближнего Востока.

Даже ранние греческие версии Евангелий сохраняют определенные высказывания Иисуса на оригинальном арамейском языке.

Напомним, ранее стало известно, почему появилась буква "H" у "Jesus H. Christ". По словам исследователя, наиболее распространенная теория связывает букву H с христограммами, которые использовали ранние христиане.

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