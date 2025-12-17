ТСН в социальных сетях

Не как в кино: почему первый контакт с инопланетянами может быть трагичным

Ученый предполагает, что мы можем встретить нестабильные, "громкие" цивилизации на грани исчезновения, а не спокойных и высокоразвитых существ, как это показано в фантастике.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
НЛО

НЛО / © pexels.com

Наш первый контакт с внеземной цивилизацией может оказаться совсем не таким, как его изображают в кино — не дружеским и не триумфальным, а скорее тревожным и трагическим.

Такую гипотезу выдвинул доцент астрономии Дэвид Киппинг из Колумбийского университета в новой научной препринт-статье, передает IFL Science.

Речь идет о так называемой эсхатологической гипотезе, согласно которой человечество вероятнее всего впервые зафиксирует не стабильную и высокоразвитую инопланетную цивилизацию, а "громкую", неустойчивую и находящуюся на грани исчезновения.

По мнению Киппинга, зрелые инопланетные цивилизации могут быть почти неотличимы от естественных процессов и не оставлять заметных следов в космосе. В то же время цивилизации в кризисном или предгибельном состоянии способны кратковременно производить мощные сигналы — всплески энергии, аномалии или сообщения, которые мы можем зафиксировать.

Ученый сравнивает это с астрономическими наблюдениями: люди сначала замечали редкие, яркие и нетипичные явления — например, взрывы сверхновых или первые экзопланеты у пульсаров — хотя они не характерны для Вселенной в целом.

"Первое подтвержденное выявление другой разумной жизни может быть результатом существования нестабильного, временного, но чрезвычайно "громкого" примера", — отмечает Киппинг.

По его словам, в финальной фазе развития цивилизация может тратить значительную часть всей энергии, которой когда-либо владела, и даже осознавать собственную гибель. В таком случае она может намеренно посылать сигналы в космос как последнюю попытку быть услышанной.

Именно поэтому, считает ученый, поиск внеземного разума должен сосредотачиваться не только на стабильных сигналах, но и на кратковременных, резких аномалиях, которые могут появляться и исчезать в относительно коротких промежутках времени.

Таким образом, первый контакт человечества с инопланетянами может быть не началом диалога, а скорее "громким криком в темноте" — свидетельством трагедии исчезающей цивилизации.

Напомним, ученые подозревают существование жизни в подледном океане Европы. Израильский физик Йосеф Ашкенази из университета имени Бен-Гуриона оценил температуру поверхности Европы — самого маленького из четырех спутников Юпитера, открытых Галилео Галилеем. Ученые подозревают существование жизни в подледном океане небесного тела.

