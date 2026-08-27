Не кофе и не сон: ученые назвали способ вернуть мозгу работоспособность после недосыпа

Недосыпание / © Pexels

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Если нет часов для ночного отдыха, а впереди напряженный день, восстановить память и работоспособность помогут как дневной сон, так и короткая тренировка. Новое научное исследование показало, что оба эти метода дают почти одинаковый положительный результат для мозга, несмотря на совершенно разные механизмы действия.

Об этом пишет Science alert.

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Как проводили эксперимент

Чтобы проверить работу мозга, канадские ученые из Университета Макгилла лишили 54 здоровых добровольцев сна на целых 30 часов. После этого уставших людей разделили на три команды: одни крутили педали велотренажера 20 минут, другие спали полтора часа. А контрольная группа просто посидела на тренажере без движения. Всем им показали картинки для просмотра, а через три дня устроили тест на память, чтобы проверить, кто что смог вспомнить.

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Результаты показали, что представители как группы сна, так и группы тренировок запомнили информацию гораздо лучше контрольной группы. Показатели распознавания оказались почти идентичными: на 23 процента лучше у спавших, и на 21 процент лучше у тех, кто занимался спортом. Статистически разница между этими двумя методами оказалась несущественной.

Различные пути — одинаковый результат

При исследовании ученые с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) фиксировали мозговую активность участников. Оказалось, что высокие результаты достигались через разные неврологические пути.

Участники из группы дневного сна продемонстрировали признаки снижения давления сна и усталости (в частности, уменьшение медленноволновой активности). Дневной отдых помог мозгу компенсировать утраченные часы сна.

Участники группы физических упражнений таких признаков не показали — маркеры их усталости остались на повышенном уровне, аналогично контрольной группе. Улучшение памяти зависело от сигналов, связанных с тем, насколько эффективно мозг обрабатывал изображение во время просмотра.

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«Недостаток сна влияет почти на каждый аспект нашего мышления и функционирования, но многие люди не могут просто прекратить то, что они делают, и больше спать», — говорит Марк Ройг, старший автор исследования и спортивный ученый в Школе физической и эрготерапии Макгилла.

Он добавил, что результаты исследования свидетельствуют о способности даже коротких тренировок поддерживать важные когнитивные функции.

Почему это полезно на практике

Нейробиологиня Мадхура Лотврач отмечает, что это особенно полезно для тех, кто из-за работы не может позволить себе подремать во время смены, таких как пилоты, медсестры или родители младенцев.

«Физические упражнения доступны, недороги и просты в исполнении. Это делает их перспективным инструментом, который поможет людям оставаться когнитивно острыми, когда сон ограничен», — объясняет Лотврач.

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В то же время ученые отмечают, что ни тренировка, ни дневной сон не полноценна заменяемая для ночного отдыха. Оба варианта являются временными решениями, помогающими справиться с текущим днем, но не могут служить долгосрочной стратегией. Согласно оценкам, от 20 до 40 процентов взрослых в мире хронически не высыпаются.

Напомним, если вы долго вертетесь в постели и не можете заснуть, обычного успокаивающего чая может быть недостаточно. Специалисты убеждают: напитком №1 для глубокого сна и поддержания полноценных фаз сновидений есть сок из терпкой (кислой) вишни.

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