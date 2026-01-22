Не леса: где на самом деле может скрываться главный источник кислорода Земли

Земля / © Getty Images

Научное сообщество стоит на пороге потенциально революционного открытия, которое может изменить наше понимание биологических процессов планеты. Группа исследователей анонсировала запуск новых глубоководных аппаратов, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть существование феномена «темного кислорода».

Об этом пишет Phys.org.

В 2024 году британский морской эколог Эндрю Свитман обнародовал результаты исследования, согласно которым полиметаллические конкреции (образование размером с картофелину, богатые металлами) на дне океана могут производить кислород. Механизм этого явления напоминает электролиз: конкреции генерируют электрический заряд, достаточный для расщепления морской воды на водород и кислород.

Это утверждение вызвало шквал критики, особенно представителей глубоководной горнодобывающей промышленности, которые планируют добывать эти металлы для производства аккумуляторов. Некоторые ученые предположили, что зафиксированный кислород был только пузырьками воздуха, застрявшими в измерительных приборах.

Чтобы расставить все точки над «i», команда Свитмана представила два новых посадочных аппарата. Эти аппараты способны работать на глубине до 11 км.

Они выдерживают давление, которое в 1200 раз превышает атмосферное и по сложности напоминают космическое оборудование. Модули оснащены специальными сенсорами для измерения дыхания морского дна, что должно исключить возможность погрешности.

«Мы используем эти приборы последние 20 лет, и раньше пузырьков никогда не образовывалось», — подчеркнул Светман, отвергая обвинения в технической ошибке.

Экспедиция в «зону сокровищ»

Исследование будет проводиться в зоне Кларион-Клиппертон — крупном регионе между Гавайями и Мексикой. Именно здесь сосредоточены огромные залежи ценных металлов, являющихся предметом интереса добывающих корпораций.

Новая экспедиция, частично финансируемая японским фондом Nippon Foundation, запланирована на май. Светман отмечает, что подтвердить производство кислорода во тьме удастся в течение 24–48 часов после погружения модулей.

Подтверждение теории «темного кислорода» будет иметь глобальные последствия. Это означает, что источник кислорода мог существовать на Земле еще до появления фотосинтезирующих организмов, что заставит переписать учебники о зарождении жизни.

Это также может усложнить или остановить планы компаний по добыче ископаемых со дна океана из-за угрозы уничтожения уникальной экосистемы.

«Если коммерческая добыча будет продолжена, это будет иметь масштабные последствия, ведь в этих конкрециях обитает множество разнообразных животных», — предупредил эколог.

Результаты миссии мир узнает по возвращении исследовательского судна в июне текущего года.

