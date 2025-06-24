Не месть, а ритуал: почему древние египтяне уничтожили статуи царицы Хатшепсут

Голова статуи Хатшепсут из Дейр-эль-Бахри, раскопанная в 1920-х годах / Фото: Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Фонд Роджерса, общественное достояние

Реклама

В течение века египтологи считали, что после смерти могущественной женщины-фараона Хатшепсут ее племянник и преемник затеял против нее вендетту, целенаправленно разбивая все ее статуи, чтобы стереть память о своей могучей тетке. Однако новое исследование кардинально изменяет это представление.

Об этом пишет Live Science.

«Ритуальная деактивация» вместо мести

Хотя многие статуи Хатшепсут действительно были намеренно разбиты, причина их уничтожения не связана ни с ее полом, ни с желанием стереть ее существование из памяти народа. На самом деле статуи Хатшепсут были разбиты, чтобы «деактивировать» их и устранить их предполагаемые сверхъестественные силы.

Реклама

Хатшепсут правила Египтом примерно в 1473-1458 гг. до н. Она известна благодаря возведению прекрасного храма в Дейр-эль-Бахре и успешной экспедиции в землю Пунт. Она была женой и сводной сестрой фараона Тутмоса II и должна была выполнять роль регента для своего пасынка Тутмоса III. Однако вместо этого она стала полноправным фараоном, тогда как Тутмос III обладал ограниченной властью как соправитель.

После смерти Хатшепсут многие ее статуи были намеренно разбиты, в частности в Дейр-эль-Бахре, где археологи в 1920-30-х годах обнаружили разбитые остатки ее статуй, захороненные в ямах. Ранее считалось, что они были разбиты по приказу Тутмоса III как форма возмездия за продолжительное лишение его власти. Однако новое исследование предполагает, что эти статуи были «ритуально деактивированы» так же, как статуи других фараонов.

Особенности уничтожения статуй

Исследовательница египтологии Джун И Вонг изучила архивные записи статуй из Дейр-эль-Бахри. Она обнаружила, что у статуй не было разбито лицо, а надписи на них не были уничтожены. Их разбили в местах шеи, талии и ступней — это явление наблюдалось и на статуях других египетских фараонов во время процесса, который современные египтологи называют «ритуальной деактивацией».

Древние египтяне рассматривали царские изваяния как «мощные и, возможно, даже живые сущности». Когда фараон умирал, для древних египтян было обычной практикой деактивировать их изваяния, разбивая их в «слабых точках»: шее, талии и ступнях.

Реклама

«Залежи деактивированных статуй были найдены во многих местах в Египте и Судане», — отметила Вонг.

Одной из известнейших находок является Карнакский тайник, где были обнаружены сотни статуй фараонов разных эпох. Подавляющее большинство этих статуй были деактивированы.

Политические преследования и ритуалы

В то же время, это не означает, что Хатшепсут не была жертвой политического преследования после смерти.

«Несомненно, что Хатшепсут испытала кампанию преследования — на многих достопримечательностях по всему Египту ее изображения и имена были систематически вырезаны. Мы знаем, что эту кампанию преследования инициировал Тутмос III, но мы не совсем уверены, почему», — подтвердила Вонг.

Реклама

Факт того, что ее статуи в Дейр-эль-Бахре были деактивированы по обычному ритуалу, в то время как ее изображения и надписи на других объектах подверглись насильственным атакам, свидетельствует о том, что преследования, возможно, не были вызваны личными причинами.

По словам Вонг, Тутмос III мог быть мотивирован «ритуальными и практическими факторами, а не личной враждой». Вероятно, на него влияли политические соображения, такие как опасения приверженцев наследия Хатшепсут как фараона.

Напомним, шотландский исследователь нашел скрытую гробницу, в которой предположительно находится настоящая мумия легендарного египетского фараона Тутмоса II. Это первая гробница фараона, найденная за последние 100 лет.