"Не могут думать, их память нарушена": ученые из США шокировали серьезными последствиями у пациентов после COVID-19

"Не могут думать, их память нарушена": ученые из США шокировали серьезными последствиями у пациентов после COVID-19

Ученые выяснили, что коронавирус вызывает когнитивные расстройства.

Многие люди после перенесенного COVID-19 страдают когнитивной дисфункцией. Речь идет о проблемах с памятью, многозадачностью, скоростью обработки информации и фокусировкой. Нарушения фиксируются у пациентов даже через 7 месяцев после выздоровления.

Об этом говорится в исследовании ученых Медицинской школы Икана (США), информирует NBC News.

В исследовании говорится, что пациенты прошли тестирование в период с апреля 2020 года по май 2021 года. Всем было не менее 18 лет, и у них не было деменции в анамнезе.

Исследователи, обследовали 740 пациентов в системе здравоохранения Mount Sinai в Нью-Йорке, обнаружили, что люди, у которых ранее был COVID-19, имеют проблемы с многозадачностью. По результатам, около у 24% пациентов примерно через семь или восемь месяцев после заражения наблюдались признаки когнитивных нарушений.

"Мы наблюдаем долговременные когнитивные нарушения в различных возрастных группах", — рассказала автор исследования Жаклин Беккер.

Она отметила, что каждый четвертый после COVID-19 имеет проблемы с памятью, а именно, с сохранением новых впечатлений и сосредоточением внимания. Во многих также замечена низкая скорость обработки информации и снижение исполнительных функций, в частности, трудности с инициативой, планированием, организацией и вынесением четких суждений.

Указанные проблемы были обнаружены не только среди пожилых, но и среди молодых людей, перенесших коронавирус. Их также зафиксировали и у тех, кто перенес инфекцию в легкой форме.

Профессор психиатрии и директор клиники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доктор Хелен Лаврецкий говорит, что некоторые пациенты не могут ухаживать за собой после выписки из больницы.

"Они не могут функционировать, не могут думать, их память нарушена, они сбиваются с толку. Когда они едут куда-то, говорят, что не знают, как они туда попали", — сообщила Лаврецкий.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Как сообщалось, каждый третий переболевший коронавирусом может испытывать по крайней мере один симптом "длительного COVID-19". В группе риска прежде всего женщины и госпитализированные пациенты. Наиболее частыми симптомами были проблемы с дыханием, абдоминальные симптомы, усталость, боль, тревога или депрессия.

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