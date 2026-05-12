Не оставляйте Bluetooth включенным: чем это может обернуться для смартфона

Телефон / © Pixabay

Технология Bluetooth давно стала неотъемлемой частью современных гаджетов. Она позволяет беспроводно подключать наушники, смарт-часы, колонки, автомобильные системы и другие устройства. Многие пользователи настолько привыкли к этой функции, что оставляют ее активной круглосуточно. Однако специалисты по кибербезопасности советуют избегать такой привычки.

Об этом сообщило издание BGR.

В Федеральной комиссии связи США (FCC) объясняют, что постоянно активный Bluetooth может упростить работу злоумышленникам. По данным ведомства, хакеры способны видеть, к каким устройствам смартфон подключался ранее. После этого они могут попытаться выдать себя за одно из таких устройств, чтобы получить доступ к телефону.

Особого внимания этот вопрос требует для телефонов, ведь они содержат большое количество личной информации. Именно поэтому в FCC рекомендуют выключать Bluetooth, когда он не используется.

Также в ведомстве советуют удалять подключение телефона к арендованным автомобилям после завершения пользования транспортом. Кроме этого, пользователям рекомендуют переводить Bluetooth в скрытый режим вместо режима видимости. В то же время на iPhone такой функции нет — Apple позволяет только полностью включать или выключать Bluetooth.

Отдельно специалисты обратили внимание на Android-смартфоны. В этих устройствах работает функция Fast Pair, которая автоматически помогает находить Bluetooth-аксессуары поблизости и быстро к ним подключаться. Она должна работать только с гаджетами, связанными с учетной записью Google.

Однако бельгийские исследователи обнаружили, что некоторые Android-устройства имеют уязвимость в работе Fast Pair. По их данным, это может использоваться для взлома или отслеживания местонахождения пользователя. Исследователи уточнили, что проблема связана с взаимодействием Fast Pair и аксессуаров, а не с самим смартфоном.

Специалисты советуют пользователям Android отключить функцию сканирования устройств поблизости в настройках. Также эксперты рекомендуют выключать Bluetooth каждый раз, когда он не нужен.

