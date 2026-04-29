Не похожа ни на один другой вулкан: геологи раскрыли природный феномен горы Этна

Геологи выяснили, что итальянский вулкан Этна имеет совершенно уникальное происхождение и принадлежит к новому типу вулканизма, который не подпадает ни под одну из ранее известных классификаций. Это неожиданное открытие было сделано после детального анализа геохимии лавовых слоев, который показал, что гора высотой более 3400 метров образовалась из-за нестандартной деформации на стыке тектонических плит.

Как уникальные геологические процессы повлияли на эволюцию знаменитой горы в Сицилии, рассказывает научное издание Live Science.

Аномальное расположение и состав лавы

До этого открытия ученые разделяли все вулканы на три основных типа:

те, что образуются на океанических хребтах

внутри плит над «горячими точками» (как на Гавайях)

в зонах субдукции, где одна плита погружается под другую

Тем не менее, Этна вообще не соответствует ни одной из этих категорий, поскольку она расположена непосредственно на месте столкновения Африканской и Евразийской плит, а не в глубине континента. К тому же ее лава по химическому составу очень напоминает извержение из «горячих точек», хотя никаких доказательств существования такого источника под Сицилией специалисты не нашли.

Эволюция Этны также была крайне необычной: сначала вулкан выбрасывал небольшие объемы лавы, богатой кремнеземом, а впоследствии начал извергать значительное количество щелочной лавы, что полностью противоречит стандартным геологическим процессам.

Воздействие тектонических деформаций

При изучении истории извержений швейцарские ученые обнаружили, что магма Этны поднимается из специфической зоны низких скоростей на самой вершине мантии. Обычно расплавленные породы из этой зоны крайне редко достигают поверхности, но из-за того, что Африканская плита погружается неравномерно и частично застревает, образуются разломы и складки, позволяющие магме свободно выходить наружу.

Сначала эта магма проходила сквозь континентальную кору, в результате чего образовывалась кремнеземная лава, а значительно позже сформировался более прямой канал, по которому начала подниматься щелочная лава в меньших объемах. Независимый эксперт из Университета Юты Сара Ламбарт объяснила, что хотя Этна единственная в своем роде, ее изучение доказывает огромное и пока недооцененное влияние литосферы на вулканическую активность по всему миру.

Напомним, гора Эребус в Антарктиде считается самым загадочным вулканом планеты . Она не только скрывает одно из немногих на планете постоянных лавовых озер, но и каждый день выбрасывает в воздух золото на тысячи долларов.

