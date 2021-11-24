Не похожи на Землю: астрономы обнаружили более 300 новых экзопланет в нашей галактике

Не похожи на Землю: астрономы обнаружили более 300 новых экзопланет в нашей галактике

Экзопланеты находятся не в зоне обитания своих звезд.

Ученые с помощью нейросети ExoMiner открыли 301 экзопланет. Они пополнили список из 4569 вращающихся вокруг далеких звезд планет и уже были известны ученым.

Об этом сообщает NASA.

ExoMiner – это нейросеть глубокого обучения, которая использует суперкомпьютер NASA Pleiades и может отличить экзопланеты от ложных срабатываний. При создании нейросети использовались разные подходы и методики, которые люди используют при поиске экзопланет. Искусственный интеллект учился, используя прошлые подтвержденные экзопланеты и ложноположительные случаи.

Нейросеть дополняет исследования, проведенные людьми. Так она изучала данные, собранные телескопом Кеплер во время его миссии К2. Поскольку телескоп наблюдал за тысячами звезд, изучение всех данных и поиск потенциальных экзопланет требует очень много времени. Благодаря ExoMiner эту проблему удалось решить.

"ExoMiner использует полученные нами знания об экзопланетах при принятии решений, и мы уверены в точных результатах", — сказал Джон Дженкинс, ученый-планетолог из NASA.

По словам ученых, ни одна найденная 301 экзопланета не похожа на Землю, и они расположены не в зоне обитания своих звезд. Но эти планеты имеют схожие характеристики с остальными более чем 4 тысячами обнаруженных планет в нашей галактике.

Хотя телескоп "Кеплер" и завершил свою деятельность в космосе, его миссию продолжает космический телескоп TESS, который ищет планеты с помощью транзитного метода, когда объект можно найти проходящим на фоне своей звезды.

А в 2026 году Европейское космическое агентство планирует отправить в космос свой телескоп PLATO, который будет искать планеты у желтых и оранжевых карликов, звезд, похожих на Солнце.

Напомним, на орбите ультрахолодной красной карликовой звезды TRAPPIST-1, расположенной в 40 световых годах от Земли, вращаются минимум семь экзопланет, похожих по размерам на Землю.

Читайте также: